Norte Grande: vicegobernadores e industriales unen reclamos por federalismo y emergencia económica

Tucumán fue sede de la 57° Sesión Plenaria en donde autoridades provinciales y sectores productivos denunciaron las asimetrías con el centro del país, la caída de transferencias y el abandono de la región.

Los vicegobernadores sesionaron en Tucumán y sumaron voces del empresariado a los reclamos a la Nación.

La Legislatura de Tucumán concentró entre este lunes y martes la atención política del norte argentino con la realización de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande , un encuentro que expuso las tensiones entre las provincias del norte y el Gobierno, al tiempo que abrió un inédito espacio de diálogo entre los vicegobernadores de la región y los representantes del sector privado.

El evento, encabezado por el presidente del Parlamento y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, reunió a autoridades legislativas y ejecutivas de las diez provincias del Norte Grande (Tucumán, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca y Formosa), en una jornada marcada por el reclamo unánime por mayor federalismo, más recursos coparticipables y una urgente ley de emergencia industrial para la región.

El vicegobernador tucumano, Miguel Acevedo, a cargo de la gobernación durante el encuentro y anfitrión de la cumbre, fue enfático al describir la realidad que atraviesan las provincias del norte: "Existe una asimetría muy marcada con el centro-sur del país. Este espacio nos permite decir quiénes somos, qué necesitamos y hacia dónde queremos ir". Su diagnóstico, en una conferencia de prensa en la que estuvo Ámbito, fue acompañado por una fuerte crítica al modelo de gestión nacional: "Queremos profundizar este espacio incorporando a las fuerzas vivas. Es necesario escuchar todas las voces para pensar el desarrollo del Norte Grande".

Silva Neder, por su parte, no ocultó su preocupación por el contexto político nacional. "Es complicado en tiempos donde hay un Gobierno, a mi criterio, centralista como nunca antes", afirmó el santiagueño, quien advirtió sobre las consecuencias concretas del ajuste. "Hoy se nota más que nunca una asimetría muy grande, los recursos bajan y, al mismo tiempo, aumentan las obligaciones de las provincias", puntualizó.

El dirigente denunció específicamente el retiro del Estado nacional de áreas esenciales: "Hay un Gobierno que se ha abstraído de cumplir funciones como acompañar en educación, salud o el mantenimiento de las rutas. Eso genera dificultades concretas porque las rutas están intransitables en muchos casos y eso afecta tanto a la seguridad como a la producción". Y remarcó que los reclamos "están legitimados por leyes", diferenciándolos de posiciones partidarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tassanoeduardo/status/2044059506078888374?s=20&partner=&hide_thread=false En la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, en Tucumán, desde #Corrientes presentamos seis propuestas concretas para reducir asimetrías y fortalecer el desarrollo de nuestra región. Abro hilo pic.twitter.com/zGlwDG8WgG — Eduardo Tassano (@tassanoeduardo) April 14, 2026

Quien también se sumó a las críticas contra la Casa Rosada fue el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, al denunciar que el Gobierno busca "un equilibrio fiscal a costa del sacrificio de las provincias", particularmente afectando a la región del Norte Grande. "Nación nos quitó los fondos que son recursos propios de las provincias, como por ejemplo, el Impuesto a los Combustibles", dijo. Esta situación, según explicó, obligó a las provincias a destinar sus recursos solo al pago de salarios y al sostenimiento de los sistemas de salud y educación, mientras la Nación retiene las partidas.

Bernis subrayó la paradoja de que el Norte Grande "produce aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno del país" y alberga casi un 30% de la población nacional, pero se encuentra "prácticamente olvidado" por el Gobierno. Ante este escenario, convocó a sus pares a "juntarnos y expresarnos, diciendo la verdad de lo que está sucediendo en el país" y a impulsar políticas de "real justicia social" que lleguen a los sectores más precarizados. Finalmente, reclamó fortalecer la obra pública para generar empleo e incentivar las inversiones privadas que contribuyan al crecimiento laboral y desarrollo de la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeresitaMadera/status/2044101362246664666?s=20&partner=&hide_thread=false En el Parlamento del Norte Grande, en Tucumán, pusimos sobre la mesa una realidad que no puede esperar: la crisis que atraviesa nuestra industria y el impacto directo en el trabajo y el desarrollo de nuestras provincias.



La Unión Industrial Riojana expuso un documento… pic.twitter.com/OLk101DHy5 — Teresita Madera (@TeresitaMadera) April 14, 2026

"Sin industria no hay Nación"

La novedad institucional del encuentro fue la incorporación activa del sector productivo. La Federación Económica de Tucumán (FET) expuso durante la primera jornada, mientras que la Unión Industrial del Norte (UNINOR) hizo lo propio ante el pleno parlamentario al día siguiente.

Jorge Rocchia Ferro, titular de la Unión Industrial de Tucumán, no ocultó la gravedad de la situación: "Estamos realmente pasando un muy mal momento y estamos pidiendo una emergencia industrial para todas las uniones del Norte Grande". Su advertencia fue contundente: "Nosotros damos mucho trabajo y esos trabajos están en peligro porque hoy tenés empresas que dejan de trabajar, como las textiles, en un número muy importante, y esa gente no tiene adónde ir".

El empresario sucroalcoholero subrayó la particularidad estructural de la región: "El norte es muy particular, una empresa que se cierra, esa gente no tiene adónde ir a trabajar". Y reclamó una estrategia regional articulada: "Creo que tenemos que trabajar como región, decirle a la zona central que no nos abandonen y que el norte existe".

Ferro1 Jorge Rocchia Ferro fue la voz crítica de los industriales en contra del modelo económico de la Casa Rosada.

Entre los pedidos concretos, Rocchia Ferro detalló: devolución de saldos de libre disponibilidad de Ingresos Brutos, alícuota cero en salud pública pareja para las diez provincias, y suspensión de ejecuciones fiscales hasta fin de año. También propuso la conformación de una comisión ejecutiva parlamentaria con la Unión Industrial. Antes de cerrar, Rocchia Ferro sostuvo: "Solamente la minería no nos va a sacar adelante, hay provincias que no tienen minería. No se olviden que sin industria no hay Nación".

Por su parte, Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán, planteó la institucionalización de la participación del sector privado en las reuniones del Parlamento. "Proponemos que en cada encuentro estén presentes las federaciones económicas de las provincias para trabajar en mesas conjuntas con el sector público. Las problemáticas que tiene Tucumán son muy similares a las del resto del Norte", indicó.

Viñuales denunció la caída del consumo, la presión tributaria y los costos financieros que superan el 100% anual. "Hoy tenemos tasas que superan el 100% en algunos casos, lo que hace inviable el acceso al crédito", explicó, vinculando la falta de financiamiento con la caída de la inversión y el deterioro del empleo.

Una agenda común

El encuentro dejó avances institucionales concretos: la firma de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán para el dictado de una diplomatura en derecho parlamentario, y el compromiso de las comisiones del Parlamento -que analizaron más de 130 proyectos- de avanzar en dictámenes para la sesión plenaria.

Silva Neder destacó la incorporación de exgobernadores al ámbito parlamentario y anticipó que la Federación Económica de Tucumán presentará un documento para ser considerado por el pleno, abriendo la posibilidad de que en futuras reuniones participen las entidades económicas de cada provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavovaldesok/status/2044103557935227341?s=20&partner=&hide_thread=false En #Tucumán, durante la 57ª sesión del Parlamento del Norte Grande, junto a vicegobernadores y 130 legisladores de las provincias del NEA y del NOA, trabajamos en nuestra agenda tanto de propuestas como de demandas comunes. pic.twitter.com/9uWCHjkcRQ — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) April 14, 2026

La agenda de este martes incluyó una reunión de la Mesa Ejecutiva con el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno, antes de un viaje fugaz a Capital Federal, para consolidar un formato de diálogo que busca trascender la mera declaración de principios y avanzar en propuestas legislativas concretas.