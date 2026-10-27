En medio del silencio del Gobierno, Lula le agradeció a Cristina Kirchner y a Sergio Massa los mensajes tras el triunfo

El presidente brasileño respondió a los saludos de referentes del peronismo tras su triunfo electoral. También le agradeció a Alberto Fernández y reivindicó la integración latinoamericana.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , les agradeció públicamente a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa por sus mensajes de felicitación tras su victoria electoral frente a Flávio Bolsonaro. En medio del silencio de Javier Milei , que todavía no reconoció públicamente el resultado, el mandatario brasileño respondió a los dirigentes argentinos y volvió a mostrar su cercanía con referentes del peronismo.

“Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner , por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz” , escribió Lula en su cuenta oficial de X. En el mismo mensaje, le envió un saludo personal y destacó su acompañamiento a las ideas que comparten sobre el futuro de la región.

“Un gran abrazo para ti, que siempre has estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera” , agregó el presidente brasileño. La referencia a la soberanía regional y a la relación entre ambos dirigentes le dio al intercambio un tono político que excede el saludo protocolar.

Lula también respondió este martes a las felicitaciones de Sergio Massa , quien había celebrado el resultado electoral con un mensaje en X en el que reivindicó la trayectoria del mandatario brasileño y su vínculo con la Argentina.

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, había escrito el líder del Frente Renovador. En su publicación, destacó al dirigente del Partido de los Trabajadores como el obrero que logró llegar a la Presidencia, impulsó la industrialización de Brasil y defendió la soberanía y los recursos de su país.

La respuesta de Lula incluyó un reconocimiento a la relación personal entre ambos y un mensaje sobre el vínculo bilateral. “Muchas gracias, Sergio Massa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor”, expresó.

“Brasil y la Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido”, continuó el mandatario, que también sostuvo que el triunfo electoral brasileño puede inspirar a quienes luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo. Massa ya había expresado su respaldo antes de los comicios con otra publicación: “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”.

Muito obrigado, @SergioMassa, pelas palavras de carinho e amizade. Nossa vitória é uma vitória da democracia, da justiça social e da esperança em um futuro melhor. Brasil e Argentina são países irmãos, unidos pela história e por um futuro compartilhado. Que a vitória do povo… — Lula (@LulaOficial) October 27, 2026

Por su parte, el expresidente Alberto Fernández también felicitó a Lula y recibió una respuesta del mandatario brasileño. “Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula”, escribió Fernández.

Lula le contestó: “Querido amigo, gracias por el apoyo y la fraternidad a lo largo de este intenso camino de luchas. Seguimos luchando por la integración de América Latina y el Caribe”. El intercambio volvió a poner de relieve la relación entre el presidente brasileño y los dirigentes peronistas que mantuvieron vínculos políticos con él durante los últimos años.

El contraste con el Gobierno de Milei

Los agradecimientos de Lula se producen en un contexto de distancia política entre el mandatario brasileño y Javier Milei. Durante la campaña electoral de Brasil, el Presidente argentino había respaldado a Flávio Bolsonaro, rival de Lula, mientras que el dirigente del PT mantiene una relación de afinidad con referentes del peronismo.

La cercanía entre Lula y Cristina Kirchner tiene antecedentes. En julio de 2025, el presidente brasileño visitó a la expresidenta en su departamento de San José 1111, en Buenos Aires, en un encuentro que volvió a mostrar el vínculo entre ambos dirigentes.

Durante la campaña presidencial argentina de 2023, Lula también había respaldado de manera implícita a Massa y defendido la importancia del intercambio comercial entre ambos países. En aquel momento, frente a la propuesta de Milei de cortar las relaciones con su gobierno, el mandatario brasileño había afirmado: “Brasil necesita de la Argentina y la Argentina necesita de Brasil”.