La fuga de Flávio Bolsonaro vía Argentina abre un nuevo capítulo de la tensión diplomática con Brasil

El senador brasileño ingresó a Puerto Iguazú junto a su familia y abordó un avión privado con destino inicial a Ecuador, desde donde continuaría viaje hacia Estados Unidos.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil vía Argentina sumó un nuevo capítulo a la tensión diplomática ya existente entre los gobiernos de javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva . El senador, que perdió el domingo en el balotaje presidencial, ingresó el martes por la noche a Puerto Iguazú junto a su familia, hecho que fue confirmado por Migraciones luego de 24 horas de idas y vueltas en la comunicación oficial. Luego, abordó un avión privado que despegó durante la madrugada del miércoles con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde allí, la aeronave continuaría hacia Estados Unidos.

El Gobierno confirmó el ingreso a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22.50 del martes. Según la información oficial, cuarenta minutos después abordaron un vuelo privado de la empresa Baires Fly. El hecho se produjo después que la Justicia brasileña ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del país. La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, luego de que circularan versiones sobre un posible viaje al exterior tras la derrota electoral, que lo dejará sin fueros desde enero para enfrentar las causas que lo investigan por presunto lavado de activos y evasión fiscal.

El hecho se produjo en un contexto de creciente confrontación entre Milei y Lula . El Gobierno confirmó el martes que no emitirá un pronunciamiento oficial para felicitar al mandatario brasileño por su victoria electoral. El vocero presidencial, Adrián Ravier , dijo que la administración libertaria "tomó nota del resultado", pero descartó un comunicado institucional argumentando que Lula no saludó a Milei cuando este fue electo (pese a que sí felicitó en aquel entonces a las autoridades electas).

La posición argentina frente a la elección brasileña ya había generado diferencias con otros gobiernos de la región que reconocieron el resultado, incluso entre dirigentes ideológicamente distantes de Lula . El propio Donald Trump dijo, al ser consultado por la prensa luego de las eleciones, que Lula le "cae bien" aunque puso un manto de duda sobre la transparencia del proceso.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira…

La controversia alrededor de Flávio Bolsonaro tiene además un antecedente inmediato en la campaña electoral. Durante el primer debate presidencial, Lula le advirtió que, si perdía los comicios, dejaría de contar con inmunidad parlamentaria y podría enfrentar investigaciones judiciales.

“El 25 vas a perder la inmunidad y la vas a tener complicada”, fue la frase que el presidente dirigió al senador, en referencia al día posterior a la segunda vuelta. De esta frase se valieron este miércoles varios de los comunicadores del Ejecutivo para asegurar que el excandidato y su familia corrían peligro. El propio Eduardo Bolsonaro abono la teoría y sostuvo que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

Flávio Bolsonaro había dicho que no abandonaría Brasil.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro publicó un video en el que afirmó que permanecería en Brasil para encabezar la oposición. El Partido Liberal, la fuerza que lo postuló, también reconoció oficialmente el resultado electoral. Sin embargo, la posterior salida del senador junto a su esposa y sus hijas reavivó las dudas sobre sus planes.

Flávio Bolsonaro salió por Misiones, crecen las sospechas y la provincia apunta a la Nación

El resultado de las elecciones del domingo obligó a Milei a revisar las expectativas que había depositado en la candidatura de Bolsonaro. Por si faltaba poco, el episodio de la salida de Bolsonaro agrega tensión al vínculo bilateral. Vale recordar que Brasil redujo su relación diplomática a nivel de encargado de negocios y retiró a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, luego de los insultos de Milei a Lula en una visita a ese país.

Según consignó la periodista Paula Rossi de La Nación, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones al momento de la partida del avión privado que trasladó a Bolsonaro. El dato alimentó las sospechas sobre una eventual colaboración del Gobierno argentino para facilitar la salida.

Desde el gobierno de Misiones buscaron despegarse del episodio. Fuentes de la provincia relativizaron el hecho y explicaron que mantienen una relación de trabajo cotidiana con los estados brasileños vecinos, cuyos gobernadores electos pertenecen al Partido Liberal (PL). En ese marco, sostuvieron que, si existió un operativo irregular de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para facilitar la salida del senador, corresponde al Gobierno dar explicaciones.

La salida de Flávio Bolsonaro y las concesiones a EEUU

Un dato más, el episodio que involucra a Flávio Bolsonaro se produce en paralelo con otra señal del alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos. En Diputados, La Libertad Avanza avanzó con cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, luego de las objeciones planteadas por Washington sobre las sanciones previstas para empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. Las modificaciones limitaron el alcance de las penalidades a proveedores y accionistas, en respuesta a los planteos de la administración de Donald Trump.

La coincidencia expone la estrategia de Balcarce 50, que busca preservar el vínculo con Estados Unidos mientras sostiene una relación distante con el gobierno de Lula da Silva. La decisión de la Casa Rosada de no reconocer formalmente el triunfo electoral del mandatario brasileño contrasta con la disposición del oficialismo a revisar una iniciativa vinculada con la soberanía para atender objeciones estadounidenses.