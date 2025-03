Jorge Macri envió un proyecto a la Legislatura para crear el Sistema Penitenciario de CABA y habilitar la gestión privada

El Sistema Penitenciario de la CABA dependerá del Poder Ejecutivo por lo cual su gestión será ejercida por las autoridades civiles que ocupen los cargos administrativos del Gobierno porteño, a través del Ministerio de Justicia. El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituirá como "órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente" de quienes integren el Sistema Penitenciario.

El proyecto también se refiere a las características que deberán tener los establecimiento penitenciarios, los que deberán "garantizar la seguridad, el orden y el adecuado tratamiento y resocialización de los internos". Cómo mínimo, señala que deberán contar con "personal idóneo", "un departamento técnico–criminológico", "servicios médicos y de salud mental" y "servicios médicos específicos toco-ginecológicos y pediátricos".

Además, deberán tener entre sus características físicas espacios para que se puedan implementar "programas de trabajo que permitan a los internos aprender algún oficio y al mismo tiempo aseguren su ocupación y faciliten su reinserción". Y también sectores y programas "destinados a la educación de los internos" e instalaciones para el desarrollo de programas recreativos y deportivos. Asimismo, contarán con un tribunal de conducta.

Al mismo tiempo, da cuenta de las características del personal, los escalafones jerárquicos, salarios y los derechos laborales y responsabilidades de los trabajadores que cumplan funciones dentro del Sistema Penitenciario, además de sanciones para el caso de que se incumpla con lo establecido.

CABA impulsa la habilitación de la gestión privada de cárceles

Uno de los aspectos que prometen generar polémica es la habilitación a la gestión privada de los establecimientos. "Las personas jurídicas de derecho privado podrán construir y/o administrar establecimientos penitenciarios, previa autorización del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fijará los requisitos específicos para su construcción y gestión", señala uno de los apartados. Los establecimientos "formarán parte del Sistema Penitenciario de la Ciudad y estarán sometidos a los principios y demás regulaciones establecidos en la presente Ley, y en la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad".

En ese sentido, se aclara que en los establecimientos creados bajo este régimen "las funciones de seguridad y custodia de las personas alojadas en ellos, como así también las correspondientes a los departamentos técnico criminológicos previstos en el artículo 24, sólo podrán ser ejercidas por funcionarios pertenecientes a la carrera profesional del Sistema Penitenciario de la Ciudad". Dichos espacios estarán bajo control del Ministerio de Justicia porteño.

En el proyecto, el Ejecutivo invita a Clara Muzzio a que la Legislatura trate y apruebe la creación del Sistema Penitenciario. "La política penitenciaria es uno de los elementos integrantes de la política criminal de un Estado", señala el texto y agregan que las medidas propuestas sobre la estructura, el gobierno, la integración y la administración del sistema penitenciario de la Ciudad apuntan "a colaborar en la lucha contra el delito y la inseguridad"

La presentación del proyecto tiene lugar en medio de una disputa entre Ciudad y Nación por la potestad sobre la custodia de presos juzgados por la Justicia Federal que se encuentran detenidos en alcaidías porteñas. En los últimos años aumentó la población carcelaria en CABA, lo que generó mayor hacinamiento para los detenidos y peores condiciones de trabajo para los policías. Esto derivó en un incremento de las fugas de presos entre 2023 y 2025.

Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich por los presos de Ciudad

La semana pasada, el alcalde de la Ciudad retomó la disputa con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y le exigió que establezca un "plan con un calendario concreto" para el traslado de presos de las comisarías porteñas a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. "Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños. Es tiempo de soluciones políticas concretas, avancemos juntos”, expresó.

"No podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de Ministro. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la Ministra Bullrich no desconoce. Lo decimos con respeto y firmeza; Ministra Bullrich: estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles", remarcó Macri.

Desde la administración porteña dieron a conocer un relevamiento sobre la situación de detenidos en CABA. Actualmente, el sistema de dependencias y alcaidías tiene lugar para a 1000 presos. Sin embargo, según los datos del GCBA la cifra asciende a 2434. De ese total, 2237 pertenecen a Nación, 147 corresponden a Ciudad, 36 son de judicatura federal y 14 están bajo la órbita bonaerense.

Ciudad retomó las obras en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz

En enero pasado, el gobierno de Jorge Macri retomó las obras en del Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. Una vez finalizadas, permitirán trasladar presos alojados en Devoto y en las cárceles locales. “El reinicio de la obra es una respuesta concreta para que los porteños vivan más seguros", dijo el alcalde.

A principios de diciembre, Macri preadjudicó el último tramo de la obra para completar la construcción del complejo penitenciario. Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura le otorgó a la empresa Criba el desarrollo del 30% restante de la cárcel federal. Una vez terminada la obra y que se autorice el traslado de los presos del penal de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la Comuna 11.

carcel marcos paz.jpg

“Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como ésta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no sólo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos”, señaló el alcalde capitalino.

La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2.240 plazas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.