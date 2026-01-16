Misiones anunció nuevas medidas de alivio fiscal para distintos sectores: a quiénes aplican

El gobernador Hugo Passalacqua dio a conocer exenciones y prórrogas en distintos tributos. La iniciativa alcanza a Ingresos Brutos y al Impuesto Inmobiliario.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , dio a conocer una batería de medidas de alivio fiscal con el objetivo de "aliviar la carga tributaria de los distintos sectores productivos de la provincia". Los anuncios incluyen la prórroga de distintas exenciones y facilidades para el pago de impuestos.

Passalacqua comunicó que la Agencia Tributaria Misiones (ATM) dispuso la continuidad hasta abril de 2026 inclusive de una serie de medidas de alivio fiscal, luego de un trabajo conjunto con representantes de las distintas actividades de la provincia.

A través de sus redes sociales, el mandatario misionero comunicó la prórroga hasta el 10 de febrero del vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026 , para que puedan acceder a descuentos de hasta el 40%. El objetivo, sostuvo, es "seguir acompañando a las familias misioneras".

Previamente, el gobierno provincial había extendido la bonificación del treinta por ciento (30 %) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin tope por ingresos brutos totales ni por operación, aplicable a los profesionales de toda la provincia, cualquiera sea su actividad específica, siempre que desarrollen su labor dentro del territorio misionero.

"La medida se lleva adelante en el marco del trabajo conjunto con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia", indicaron en la gestión de Misiones.

Alcanza a profesionales matriculados cuyas actividades sean realizadas por personas humanas, entre ellas: servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas; médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos y otras disciplinas de la salud; arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos; veterinarios; guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.

Asimismo, con el fin de continuar facilitando el ejercicio profesional de los letrados, se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión de la aplicación del artículo 9 de la Resolución General N.º 18/10, referido al régimen de autorretención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por lo que durante el período indicado no resulta exigible la obligación de practicar dicha autorretención.

Las medidas dispuestas se enmarcan en un esquema de alivio fiscal destinado a los profesionales que se encuentren en regla y colegiados conforme a las leyes que regulan la matrícula. Cabe destacar que este régimen fue aplicado inicialmente en septiembre pasado, con vigencia hasta fines de 2025, y que ahora se amplía su alcance y plazo de aplicación hasta abril de 2026.

Finalmente, como política de estímulo y sostenimiento de la actividad industrial, se mantiene la reducción del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes industriales comprendidos en el Convenio Multilateral, fijada en uno con cincuenta por ciento (1,50 %) sobre la base imponible correspondiente a los anticipos del impuesto.

En paralelo, y como gesto de austeridad, el gobierno de Misiones extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de designaciones de personal en planta permanente, con excepciones para áreas críticas como educación, salud y seguridad.