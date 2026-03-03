La Pampa anunció un paquete de medidas para el sector privado

El gobernador Sergio Ziliotto presentó un conjunto de incentivos fiscales y financieros. Incluye exenciones impositivas para créditos, estímulos al software, ampliación de parques industriales y la creación de consorcios camineros.

En la apertura del período ordinario, el mandatario defendió el modelo pampeano de articulación público-privada y anunció beneficios concretos para pymes y proyectos productivos.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , confirmó un paquete de medidas orientado al sector privado con eje en la reducción de costos financieros, la promoción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la infraestructura productiva. El anuncio se dio bajo el marco del discurso de apertura de sesiones ordinarias del legislativo unicameral provincial.

El punto central fue que todos los créditos para inversión productiva otorgados por el Banco de La Pampa quedarán exentos de Ingresos Brutos y del impuesto a los Sellos , lo que implicará una reducción estimada del 10% en el costo financiero para las empresas que accedan a esas líneas.

Además, se instrumentarán incentivos específicos para el desarrollo de software , permitiendo que las firmas financien la formación de recursos humanos y obtengan crédito fiscal para cancelar tributos provinciales . La iniciativa busca consolidar un perfil tecnológico en la matriz productiva local.

En materia de infraestructura, el Ejecutivo provincial avanzará con la ampliación del Parque Agroalimentario de Santa Rosa y la creación de un Parque de Actividades Económicas en General Pico , con el objetivo de ampliar la capacidad instalada y atraer nuevos emprendimientos.

El mandatario también anunció líneas de crédito para pymes , especialmente para aquellas radicadas en parques industriales, con foco en la transición energética y proyectos de triple impacto . A eso se sumará capital semilla destinado a iniciativas surgidas de escuelas, universidades e incubadoras tecnológicas, en un intento por vincular el sistema educativo con la producción.

Finalmente, Ziliotto adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto para la creación de Consorcios Camineros, un esquema de coordinación entre el Estado y el sector privado destinado a mejorar la red vial rural, clave para la competitividad del sector agropecuario.

Mantener el equilibrio fiscal

Las medidas se enmarcan en un escenario nacional complejo para las provincias sin regalías hidrocarburíferas o mineras, afectadas por la reducción de transferencias discrecionales. En ese contexto, el gobernador defendió la estrategia local de articulación público-privada y el rol estratégico del Banco de La Pampa y la agencia provincial de desarrollo como herramientas para sostener la actividad.

Durante su mensaje, que se extendió por 45 minutos, el mandatario reivindicó una visión en la que Estado y mercado cumplen funciones complementarias: “La libertad no iguala. El único que puede igualar es el Estado, y eso no significa rechazar el mercado. En La Pampa lo promovemos”, afirmó.

Ziliotto sostuvo que la provincia mantendrá el equilibrio fiscal sin ajustar prestaciones ni reducir inversión pública, apoyándose en el crecimiento económico. Como antecedente, recordó el paquete tributario aprobado el año pasado que tras una extensa negociación legislativa que le permitió recomponer recursos propios.

En su exposición, el gobernador señaló que, según datos de la Cepal, La Pampa incrementó su Valor Agregado Bruto un 61% entre 2004 y 2024, con un crecimiento promedio anual del 2,5%, por encima del 42% acumulado a nivel nacional. También mencionó estadísticas del Indec que ubican a la provincia entre las de mayor nivel de actividad y empleo.