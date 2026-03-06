Axel Kicillof oficializó la universalización de la sala de 3 años desde 2027 en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense publicó el decreto en el Boletín Oficial del distrito y encomendó a la Dirección General de Cultura y Educación adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación inicial en todo el territorio.

El proyecto había ingresado en la Legislatura bonaerense, pero no avanzaba. Ahora, Kicillof lo oficializó a través de un Decreto.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso avanzar con la universalización de la educación inicial para niños y niñas de 3 años , una política que comenzará a implementarse a partir del ciclo lectivo 2027 .

La medida fue oficializada mediante el Decreto 158/2026 , publicado este viernes en el Boletín Oficial bonaerense , y establece que la provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio .

La norma, que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno Carlos Bianco , dispone que la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.

Además, se establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica , con el objetivo de asegurar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial .

La decisión ya había sido anticipada por Axel Kicillof el lunes pasado durante su discurso de apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa bonaerense , donde reafirmó el objetivo de avanzar hacia la universalización de la educación inicial desde los 3 años.

"Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad", dijo el mandatario en su mensaje ante senadores y diputados.

El decreto se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que establecen la obligación del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.

Según datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional de 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.

300 escuelas nuevas en toda la provincia son el resultado de eso que tanto ataca el Gobierno nacional: un Estado que invierte, acompaña e incluye.

¡Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad para todos! Ese es nuestro camino.



¡Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad para todos! Ese es nuestro camino. pic.twitter.com/ErpqVaXKcq — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 5, 2026

Además, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció 8,2%, impulsado en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.

Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.

El proyecto que no avanzó en la Legislatura

La medida se inscribe en una política que el Ejecutivo provincial ya había intentado impulsar por vía legislativa. En noviembre de 2024, Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la educación inicial desde la sala de 3 años, a partir de la modificación del artículo 16, inciso B de la Ley Provincial de Educación Nº 13.688.

senado bonaerense La había sido tratada en la legislatura e ingresado en el Senado bonaerense, pero no llegó a tratarse en el recinto, por lo que el Gobierno provincial avanzó ahora con la implementación de la política a través de un decreto.

La propuesta también apuntaba a cambiar el artículo 24, en su inciso A, que establece el régimen de educación inicial y determinar que lo jardines maternales serían para niñas y niños desde los 45 días a 2 años de edad inclusive, y los de infantes, para niñas y niños de 3 a 5 años de edad inclusive "siendo los tres últimos años obligatorios".

Ese cambio había sido anunciado en septiembre de ese año, durante un acto por el Día del Maestro. En aquel entonces, el gobernador planteó que, según datos del último censo, la tasa de asistencia al nivel inicial en todo el país es del 64%, mientras que en territorio provincial era del 74%, por lo que con la iniciativa se buscaría llegar a un “80% de cobertura”.

Los datos del sistema educativo más grande del país

Según datos oficiales actualizados a febrero de 2026, la provincia lleva invertidos $1,04 billones en infraestructura educativa. En total, la administración de Kicillof ya inauguró 300 edificios escolares nuevos en 97 municipios y más de mil aulas, hay 261 obras en ejecución, 89 nuevos colegios en construcción y 8.289 intervenciones finalizadas.

Kicillof-clases-escuela La provincia lleva invertidos $1,04 billones en infraestructura educativa.

Entre otros indicadores, el Gobierno provincial detalló la entrega de 171.989 netbooks, la refacción integral de 501 edificios, la finalización de 3.406 nuevas aulas y la ampliación de 485 edificios con 1.348 aulas adicionales. También se informó la conexión de 7.285 escuelas, la entrega de 65 combis de transporte escolar y la instalación de paneles solares en 128 establecimientos.

El sistema educativo bonaerense es, junto al de San Pablo, el más grande de América. Está integrado por 5 millones de estudiantes en todos los niveles -inicial, primario y secundario- y modalidades, 400.000 docentes y 80.000 auxiliares, distribuidos en más de 20.000 establecimientos. Del total, el 70% corresponde a gestión estatal y el 30% a gestión privada.