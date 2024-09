Marcha federal se sentirá en todo el país: universidades del norte convocaron a la movilización

En la previa de esta segunda marcha federal -convocada por rectores, estudiantes y trabajadores- en todo el país se lleva a cabo un paro de 48 horas en las universidades públicas, en el marco de un plan de lucha con idénticos reclamos, que es empujado por los gremios docentes, de investigadores y no docentes. El acatamiento en la primera jornada fue alto, señaló Liza Hortt, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional (ATUN) , que contiene a empleados de la UNNE, que comparten Chaco y Corrientes . Mientras en la primera provincia la adhesión rondó el 90%, en la segunda fue cercana a 65%, indicó la dirigente. "Los compañeros y compañeras no docentes y docentes entienden lo que está en juego y salen a defender la universidad pública siempre", dijo la secretaria general.

Con la presencia del rector de la universidad, @OmarLarrozaOk, se avaló la adhesión a la nueva marcha federal del próximo 2 de octubre en defensa de la educación pública y del sistema universitario.



Desde la UNT, este miércoles, el rector Sergio Pagani, y la vicerrectora Mercedes Leal, se expresaron a favor de la movilización de la semana próxima y también coincidieron en pedir que la sociedad se sume a la marcha. Para Pagani, uno de los principales problemas fue la falta de diálogo. "No hubo gimnasia de acuerdos paritarios y el vínculo con las autoridades del CIN fue escaso", dijo. En diálogo con Ámbito, Leal explicó que la Ley de Financiamiento Universitario permitirá la actualización salarial de los haberes de docentes y no docentes pero, lo más importante, es que dará "algo de tranquilidad" para hacer frente al 2025, en lo que se relaciona a las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria. Consultada sobre el Presupuesto 2025 que se debatirá en el Congreso señaló: "El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo representa prácticamente la mitad de lo que solicitó el Consejo Interuniversitario". "Lo también grave es que no hubo un proceso de diálogo entre el Gobierno y las universidades, que siempre suelde darse, se negocia, pero esta vez no sucedió", cerró.