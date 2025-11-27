Martín Llaryora fue dado de alta tras ser intervenido por una hernia epigástrica

El gobernador de Córdoba fue operado en el Hospital San Roque. Al ser un procedimiento ambulatorio, luego de la intervención se retiró para continuar con sus actividades.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , fue dado de alta este jueves por la tarde luego de ser intervenido de una hernia epigástrica. La operación se llevó a cabo en el Hospital San Roque .

"He recibido el alta médica luego de la intervención quirúrgica programada que me realizaron esta mañana para tratar una hernia epigástrica", contó a través de sus redes sociales.

Luego explicó que, debido a ser un procedimiento ambulatorio, no requirió de una internación. "Tal como estaba previsto, al tratarse de un procedimiento ambulatorio, por la tarde me retiré del Hospital San Roque para continuar con mis actividades, siguiendo cuidadosamente las indicaciones médicas del posoperatorio", prosiguió.

Por último, aprovechó para valorar la tarea de los trabajadores de la institución de salud. "Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todo el equipo de salud del Hospital San Roque, que a diario realiza una labor admirable y contribuye de manera fundamental al avance y fortalecimiento del sistema provincial de salud pública", cerró.

Anoche, el gobernador dio a conocer la noticia y explicó el procedimiento. "Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica", dijo.

La hernia epigástrica hace que la grasa empuje a través de un área debilitada en las paredes del abdomen y suelen aparecer por encima de la región umbilical del abdomen. El equipo encargado de llevar adelante la cirugía estuvo encabezado por el doctor Fabián Lerda, bajo la supervisión de la directora Gabriela Nis.

Durante el período de recuperación, el mandatario deberá evitar la asistencia a eventos públicos y actos. De todas maneras, llevará su agenda mediante trabajo remoto hasta que el equipo de salud le otorgue el permiso para retomar las actividades con normalidad.

Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca

La noticia de la intervención de Llaryora llega apenas días después de que se conociera que su predecesor, Juan Schiaretti, anunciara que será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro.

El procedimiento consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional. Según explicó en sus redes sociales, la intervención estaba programada desde hace un tiempo y se realizará por recomendación médica.

Desde su entorno destacan que el líder del espacio Hacemos Unidos por Córdoba se encuentra en buen estado general y continuará con controles después de la intervención.

El exmandatario comunicó la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico. Tras la intervención, se espera que Schiaretti permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.