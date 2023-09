Maximiliano Pullaro: "Si el Estado toma la decisión, en un año aplasta al narcotráfico"

Maximiliano Pullaro: Simplemente me saludó, está muy contenta por el triunfo de Sante Fe y esperamos que esto también sirva para que Juntos por el Cambio pueda fortalecer la estrategia de cara al 22 de octubre y poder ganar la elección, entrar en segunda vuelta o ganar en primera vuelta.

P: ¿Esto le va a dar impulso también a Martín Lousteau después de perder la interna porteña?

M.P.: Martín es el líder de nuestro espacio político en el orden nacional. Es para mí una de las personas más inteligentes y la mente más brillante que tiene la República Argentina. Ganar o perder una elección no te sacan de ese lugar, con lo cual espero poder con esto aportar al fortalecimiento de Evolución en el orden nacional, que tiene que ver con una línea de la UCR que pretende renovar nuestro partido. Pero, fundamentalmente, tiene el desafío de gestionar. Hay un cambio de paradigma: desde que se pierde el gobierno de Alfonsín, el radicalismo fue un partido más parlamentario que ejecutivo. Y tenía buenos legisladores, pero no tenía el hambre de la disputa de poder. Creo que nuestra generación demuestra que además de ser buenos legisladores, nuestro objetivo es gestionar y gestionar bien el Estado. Somos una camada de dirigentes que ya no somos tan jóvenes, pero sí somos más jóvenes que muchos, y podamos tener la capacidad de gestionar bien el Estado.

P: ¿Tuvo posibilidad de hablar con Perotti?

M.P.: Tuvimos una buena charla con el gobernador. Quedamos en que en los próximos días vamos a hablar. Posiblemente vayan nuestros equipos técnicos a charlar con quien el gobernador designe. Y vamos a hacer una transición super ordenada, con mucho respeto, entendiendo que él es quien toma las decisiones hasta el 10 de diciembre.

P: Es una coalición amplia de partidos, ¿cómo funcionará esa alianza en la gestión?

M.P.: Habrá participación de los tres partidos fundantes de este frente, del radicalismo, del Pro y del Partido Socialista. Tampoco descarto que pueda haber participación en el gabinete de alguna otra fuerza, pero las 15 fuerzas van a estar integrados en los gabinetes de los ministerios.

P: Juntos por el Cambio viene sumando provincias este año, ¿imagina una liga de gobernadores JxC después de diciembre?

M.P.: Me cuesta imaginarme escenarios más allá de mi provincia. Yo soy un dirigente formado acá y que no tuvo recorrido nacional. Con lo cual, voy a estar ocupado de los temas de acá, de Santa Fe. Y obviamente vamos a tener una agenda nacional, pero que va a ser la defensa de nuestra provincia, de los intereses de nuestra provincia. Nuestra provincia es la más perjudicada en el orden nacional. Es una provincia que le aporta más del doble al orden nacional de lo que vuelve. Aportamos el 13,6% de todos los recursos del año pasado, $2.560.000 millones, y solamente volvió el 6,2%, $1.270.000 millones. Entonces, nosotros vamos a estar concentrados en eso, en que Nación tiene que de alguna manera entender que a Santa Fe hay que fortalecerla porque le va a ir mejor a la Nación también.

Maximiliano Pullaro Carolina Losada.jpg

P: ¿En caso de un balotaje Milei-Massa a quién apoyará?

M.P.: Creemos que ganará Bullrich. Pero en ese caso voy con Milei. Nosotros peor que con el kirchnerismo no nos puede ir. El kirchnerismo es un frente político que le ha hecho mucho daño a la provincia de Santa Fe. No solo en la cantidad de recursos que se ha llevado, sino además no nos ha ayudado nunca. Este año gobernando un peronista no nos han mandado fuerzas federales con el problema que hemos tenido en Rosario. Es un gobierno ausente en la provincia de Santa Fe, un gobierno que no se hace cargo de las rutas, que no invierte en los puertos que le dan gran parte de la riqueza a la República Argentina, porque por acá sale el 70% del cereal de Argentina. No colabora para que Santa Fe tenga la infraestructura portuaria suficiente. Nosotros tenemos casi 800 kilómetros de río y no tallamos en la discusión de la hidrovía. Nos cerraron la exportación de carne, nos bajaron el corte del biodiesel, nos aumentaron las retenciones a la harina y al aceite de soja.

P: En las PASO nacionales en Santa Fe ganó Milei, ¿cómo se trabaja ahora para las generales?

M.P.: Nosotros vamos a trabajar y Patricia Bullrich va a ganar la provincia de Santa Fe, vamos a hablar con los santafesinos porque al modelo Santa Fe le va a convenir que gane Patricia Bullrich. Santa Fe es una provincia que necesita fortalecer el desarrollo productivo y fortalecer el sistema de seguridad pública.

P: Van a tener mayoría en las dos cámaras, le da alivio a la gestión

M.P.: Nos va a permitir enviar a la legislatura leyes de seguridad, leyes de educación, leyes de producción. Nosotros necesitamos, primero, mejorar los niveles de inseguridad. Para eso tenemos que golpear fuertemente al crimen organizado, pero además tenemos que ordenar a nuestra policía y ordenar la cárcel, el servicio penitenciario. Para eso también necesitamos normas. En segundo término, hay un retroceso a la calidad educativa en Santa Fe muy importante, con lo cual tenemos que trabajar con mucha energía eso. Y después, obras de infraestructura y desarrollo productivo que necesitan financiamiento internacional para el desarrollo energético, para el desarrollo de gas, para el desarrollo vial que tiene que tener la provincia.

P: ¿Piensa impulsar la reforma constitucional?

M.P.: Santa Fe la necesita, pero no pienso impulsarla desde el Ejecutivo. Los problemas urgentes son seguridad, educación y producción. Si surge una mayoría legislativa y sanciona una reforma constitucional, el Poder Ejecutivo va a acompañar. Pero desde el Ejecutivo no vamos a perder un minuto, al menos en los dos primeros años, porque tenemos problemas urgentes.

P: ¿Cómo se coordina el aspecto seguridad con Nación?

M.P.: Desde Nación, necesitamos principalmente que nos manden fuerzas federales y que las ponga debajo del gobernador en un comando operativo conjunto que es lo que nunca sucedió hasta acá. Las fuerzas federales vienen y hacen lo que quieren porque tienen a un comandante o un comisario general que las conduce y eso fracasó en Santa Fe. Entonces yo lo que acordé con Patricia Bullrich es que ella nos manda 5.000 hombres y mujeres de las fuerzas federales que las voy a conducir yo, el gobernador, o quien yo disponga. O sea, es decir, yo tengo la botonera de la situación. Nosotros vamos a pedir por la ley de derribo, que Nación sancione la ley de derribo y que arme la aeronáutica. Nos llenan de droga Santa Fe, el norte de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos.

P: Menciona a Bullrich, ¿pero si no gana?

M.P.: Queremos gobernar con Patricia, pero vamos a gobernar con quien esté. No vamos a echar culpas, no vamos a ser un gobierno como el de Perotti que no tomaba ningún problema, que todos los problemas eran de los demás. Para ser honesto, con Patricia será más fácil para resolver los problemas porque coincidimos en materia productiva y en materia de seguridad

P: ¿Y si gana Massa?

M.P: Habrá que ver la voluntad política de conducir la fuerza de seguridad, de enfrentar al narcotráfico. El kirchnerismo no lo ha hecho hasta ahora. No ha demostrado voluntad política. Con el narcotráfico emergente en Argentina, si el Estado se pone de acuerdo en un año lo destruye. Tenemos situaciones criminales con la complejidad que tenemos en otros países, pero no hubo esa determinación. ¿Por qué bajó el delito y la violencia cuando Patricia fue Ministra de Seguridad? ¿Cuál fue la determinación? Ir contra el narco, ir contra los focos de violencia, cerrar la frontera, controlar los ríos. Hubo una determinación. Había gestión pública de la Fuerza de Seguridad. Ahora no hay gestión. Cuando no hay gestión hay desgobierno. Cuando no hay gobierno en la Fuerza de Seguridad pasa esto. Lo que está pasando hoy. Pero el Estado si toma la decisión, aplasta al narcotráfico en el orden nacional. Hay que gastar plata. Hay que invertir en cárceles, porque eso va a aumentar la tasa de encarcelamiento en la República Argentina. Hay que invertir en cárceles, hay que invertir en fiscales, en fuerzas de seguridad. El Estado está a tiempo de vencerá las organizaciones narcocriminales.