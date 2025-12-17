Mendoza sale a buscar inversiones: presentó la licitación de 17 áreas petroleras y apuesta a ampliar su frontera productiva

En un roadshow realizado en el CFI, el Gobierno de Mendoza expuso ante más de 20 empresas su plan para relanzar la actividad hidrocarburífera con un esquema de licitación continua, incentivos fiscales y foco en exploración, campos maduros y Vaca Muerta Norte.

El director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio, presentó los tres ejes estratégicos del plan de licitacio´n de áreas.

Mendoza volvió a posicionarse en el radar de los inversores del sector energético. En un roadshow organizado junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno provincial presentó ante más de 20 empresas la licitación de 17 áreas hidrocarburíferas , bajo un esquema de licitación continua que combina incentivos fiscales, previsibilidad regulatoria y herramientas pensadas para acelerar la inversión privada.

La exposición estuvo encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , acompañada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini , y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio , quienes detallaron las acciones que viene impulsando la provincia para potenciar el desarrollo del sector.

“En Mendoza venimos trabajando de manera sostenida para acompañar al sector privado, no solo en la formulación de políticas públicas, sino generando las condiciones para que las empresas elijan la provincia para desarrollar recursos que todavía tienen un enorme futuro por delante”, sostuvo Latorre durante la presentación.

La ministra remarcó además una definición política que atraviesa la estrategia energética provincial. “Desde un principio, Mendoza adoptó una lógica clara: no existe un escenario en el que al sector privado le vaya mal para que al Estado le vaya bien. Si a la industria le va bien, a los gobiernos y a la sociedad también les va bien”, afirmó.

El llamado incluye 12 áreas de exploración y 5 de explotación , diseñadas para atraer inversiones tanto en etapas tempranas como en proyectos con infraestructura existente. “Venimos trabajando dentro de las herramientas que tenemos, en esquemas como el de regalías y en un pliego de licitación continua con incentivos que permitan hacer crecer la industria”, explicó Latorre. “Estamos trabajando para ampliar las fronteras productivas de la provincia y recuperar campañas exploratorias que nos permitan identificar nuevas oportunidades de inversión”, agregó.

Tres ejes para potenciar la industria

Durante el encuentro, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, detalló los tres ejes estratégicos sobre los que trabaja el Gobierno mendocino.

El primero apunta a sostener el desarrollo del convencional, extendiendo la vida útil de los campos y mejorando la rentabilidad de los yacimientos maduros.

El segundo busca profundizar el desarrollo del crudo pesado, un segmento que viene mostrando resultados positivos. El tercero se centra en acelerar el derisking de Vaca Muerta Norte, con el objetivo de adelantar la exploración del no convencional en territorio mendocino.

Consejo Federal de Inversiones CFI

Las áreas en licitación

Las 12 áreas de exploración se distribuyen entre las dos principales cuencas productivas de la provincia. En la Cuenca Cuyana se licitan Zampal y Puesto Pozo Cercado Occidental. En la Cuenca Neuquina se concentra el mayor número de bloques, con distintos niveles de información geológica y antecedentes técnicos.

Entre las áreas destacadas se encuentran Atuel Exploración Sur, incorporada a partir del interés manifestado por Hattrick SA, Atuel Exploración Norte, con antecedentes de perforación, y Los Parlamentos, uno de los bloques de mayor superficie, con 11 pozos perforados y un importante volumen de sísmica 2D y 3D. También integran el llamado Boleadero, Chachahuen Norte, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur, Calmuco y CN III Norte.

En cuanto a las áreas de explotación, el foco está puesto en la reactivación de campos con descubrimientos comprobados. Se destaca Atamisqui, con más de 1,9 millones de metros cúbicos de petróleo producidos y 44,83 millones de metros cúbicos de gas, además de El Manzano, Puesto Molina Norte, Puntilla del Huincán y Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana, bloques con infraestructura existente y potencial para una rápida puesta en valor.

El modelo presentado ante los inversores combina incentivos fiscales y herramientas regulatorias para mejorar la competitividad de los proyectos. Incluye la eliminación del canon por renta extraordinaria y del canon extraordinario de producción, incentivos a la reinversión y mayor flexibilidad operativa a través de figuras como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET).

Además, el esquema de licitación continua permite convocar concursos públicos en cualquier momento del año, sin depender de ventanas fijas, acortando plazos y reduciendo la carga burocrática en las etapas exploratorias.

Con este lanzamiento, Mendoza busca consolidarse como un destino confiable y atractivo para la inversión energética, apoyándose en seguridad jurídica, información geológica de calidad y una planificación de largo plazo orientada a recuperar producción, ampliar la exploración y generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en la provincia.