Misiones: preocupan los pasos fronterizos clandestinos con Brasil

Acompañado del ministro de Gobierno Marcelo Pérez y del presidente del bloque de Diputados del Frente Renovador Martín Cesino recorrió el paso fronterizo que une la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, frontera seca con la brasileña Dionisio Cequeira.

En la actualidad, existe mucha preocupación en localidades fronterizas con Brasil donde el puerto para el transporte de cargas está habilitado. El temor crece al tiempo que los muertos por coronavirus en el país vecino ya superan los 42 mil. Concretamente el intendente de la localidad de San Javier Marcelo Valdez dijo que si por él fuera cerraría el puerto internacional ante la situación epidemiológica que se produjo en la ciudad de brasileña de Porto Xavier donde de un día para el otro se detectaron 20 casos de Coronavirus. Al respecto, Ámbito dialogó con el gobernador de Misiones.

Periodista: ¿Cuál es su opinión ante la preocupación del jefe comunal y la imposibilidad de cerrar el paso fronterizo para el transporte de cargas?

Oscar Herrera Ahuad: Los que vivimos muchos años en el interior de la provincia y particularmente esta zona (muchos años ejerció como médico en la localidad de San Pedro) sabemos que los lugares más seguros son los pasos fronterizos. Recorrí los dos pasos fronterizos habilitados y vi la extrema seguridad sanitaría que hay con las personas que cruzan desde Misiones hacia Brasil y viceversa. Está todo estrictamente controlado, incluso el cuidado de las playas donde se estacionan los camioneros. Insisto hay un estricto control sanitario que hace que la trazabilidad esté garantizada. El verdadero problema lo tenemos en los pasos clandestinos donde quien trae cosas todos los días desde el Brasil, por ejemplo lo sigue haciendo y nadie dice nada y, éste es el tema que muchas veces hablamos en los comité de crisis municipales porque en las ciudades sabemos quienes son las personas que cruzan casi a diario en forma clandestina por eso les solicito a los comités de crisis municipales que se trabaje en la seguridad social que si la logramos por añadidura tendremos seguridad sanitaria.

P: Hace un año atrás, luego de imponerse en las elecciones del 2 de junio de 2019 comenzaba a diagramar su política de gobierno para los próximos cuatro donde seguramente esta pandemia no estaba incluida. El 10 de diciembre asumió la gobernación con un escenario sanitario y, a tan solo dos meses se encontró con otro escenario...

O.H.A.: Es difícil responderle. Cambió la modalidad de gestión y de trabajo no solo en la provincia sino en el mundo, pero en un mundo globalizado siempre tenemos que estar preparados. La fortaleza de la provincia está en haber ido construyendo un sistema de gobierno con respuestas para las distintas circunstancias. En el caso de Misiones esta es la sexta epidemia que nos toca pasar en tan solo una década; ya que tuvimos que sortear la de la fiebre amarilla, el dengue, la gripe A, entre otras. Hoy gracias a las inversiones que el Frente Renovador viene realizando en salud desde el año 2003 a la fecha nos permite estar mucho mejor preparados. Tenemos hospitales con excelente tecnología con ampliación de camas, con personal. La semana que viene tenemos previsto inaugurar el nuevo hospital en San Vicente de alta complejidad. Esto lo podemos hacer porque, como le dije venimos con una construcción fuerte en el sistema sanitario. En cuanto al sistema de seguridad estamos muy bien y en el marco de la planificación de gobierno en las cuestiones económicas de la provincia Misiones no paró su actividad económica en estos cuatro meses de pandemia y esto marca que cuando se tiene seguridad las distintas actividades económicas se pueden ir desarrollando y cada actividad que reabrimos se transforma en segura. Nunca definimos a Misiones como una provincia por etapa, sino que fuimos a rubros focalizados lo que nos permite tener una población controlada pero nunca debemos bajar los brazos porque en una pandemia el virus está en cualquier lugar. El mensaje es seguridad, tranquilidad y, sobre todo no tener miedo”

P.: Usted es una persona con mucho contacto con la gente. Ese contracto está restringido. ¿Se imagina el día posterior, cuando todo vuelva a la normalidad?

O.H.A.: Yo vengo diciendo que la humanidad camina por un gran túnel. La luz al final del túnel se verá cuando haya una vacuna o un remedio que cure esta enfermedad. En Misiones vivimos el día a día, pero con una mente prospectiva a todas las actividades que podamos ir desarrollando y la vamos cumpliendo porque estamos inaugurando hospitales, se está llevando a cabo obras públicas, desarrollo productivo, etcétera. Este tiempo nos dio la oportunidad de pensar en todo el trabajo online que fue eficiente, en una educación disruptiva que pudimos ponerla en práctica. El día después será un día de normalidad, debemos vivir los tiempos que vive la humanidad y como misioneros debemos llevar adelante nuestras políticas públicas de seguridad y tranquilidad para la gente.