Ghi: "Los sectores de mayor capacidad contributiva deben tener más presión tributaria"

P.: ¿Le molestó cómo la Ciudad llevó hasta ahora la cuarentena?

L.G.: Fue una complicación, pero eso no quiere decir que se haya obturado el diálogo o que se hayan dinamitado las mesas de trabajo. El problema es que las noticias suelen estar centralizadas en CABA. Y cuando se dan señales de salidas nosotros tenemos que salir a redireccionar y dejar en claro que en Morón no es igual. Se trató de una preocupación razonable, pero no de una disputa política. Es cierto el temor de que esa circulación venga hacia acá por eso ahora hay que hacer fuerte hincapié en que los empresarios de la Ciudad pongan los transportes privados correspondientes.

P.: ¿Qué dejó a la vista en Morón la llegada este virus?

Lucas Ghi: Nos generó un contraste fuerte. En esta época del año pasado estábamos marchando junto a los médicos por la falta de inversión que había en el sistema público de salud durante la anterior gestión. Hoy los médicos son protagonistas de la estrategia de prevención, contención e investigación de esta pandemia que vino a amenazar la estabilidad sanitaria, social y económica. Es increíble ver cómo aquello que en su momento fue postergado hoy es la principal herramienta para darle respuestas a la ciudadanía.

P.: ¿De qué manera están trabajando en la contención social y, principalmente, en los barrios populares?

L.G.: Nos concentramos en la distribución de alimentos, en la asistencia al trabajo y en el crédito para autónomos. Se les sacó el pago de las tasas a los comercios que no pueden trabajar para que puedan reducir el impacto. Mientras que en el barrio Carlos Gardel, gracias a la urbanización que hicimos en la gestión anterior, hoy hay un acceso a los servicios básicos que nos permite combatir esta situación con mayor fortaleza. En el otro barrio, el Presidente Ibáñez, estamos haciendo el rastrillaje puerta a puerta porque lo importante siempre es anticiparse y estar.

P.: ¿Qué porcentaje de la población de Morón está cubierta por la ayuda local, de la Provincia o de la Nación?

L.G.: Me atrevo a decir que el porcentaje es muy alto, lo que no quiere decir que sea suficiente. Donde no llegamos con la Tarjeta Alimentar, llegamos con distribución directa de alimentos. Donde no se llegó con la asistencia al trabajo y la producción, lo hicimos con el acceso a créditos y eximiciones de tasas. ¿Es suficiente? Tal vez no.

P.: ¿Se refiere a los trabajadores autónomos y los comerciantes?

L.G.: Ellos son quienes la están peleando. Tenemos que profundizar en este universo.

P.: Este virus también expuso las diferencias entre aquellos que más tienen y los que menos. ¿De qué manera va actuar el municipio para sostener a los que se ven perjudicados en mayor medida?

L.G.: Estamos avanzando en una reforma tributaria. Vamos a enviar una propuesta en los primeros meses del segundo semestre con el fin de actualizar el sistema tributario y terminar de entender que se es más eficiente cuando se es más equitativo. Los sectores de mayor capacidad contributiva tienen que tener mayor presión tributaria; y a la inversa. Nuestro sistema tributario es imperfecto tanto en lo nacional como en local.

P.: ¿Avizora un conflicto?

L.G.: No, porque vamos a pedir un aporte a los sectores que tienen niveles de rentabilidad excesivamente superior a la media y lo haremos dentro de parámetros razonables. Puede haber una tensión pero hay un interés público que lo justifica.

P.: Lo llevo a lo inmediato, ¿en qué situación está el distrito para abonar los salarios de mayo?

L.G: Bien. Porque, al igual que el mes pasado, recibimos una pequeña ayuda. Es una asistencia que permite acomodarnos teniendo en cuenta que no recaudamos entre un 35 y 45 por ciento a nivel local.