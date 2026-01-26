Incendios en Chubut: se reactivaron tres focos y el fuego ya arrasó 35.000 hectáreas

Las llamas reaparecieron en el Parque Nacional Los Alerces por las altas temperaturas y ráfagas intensas. Ya se quemaron más de 35.000 hectáreas y trabajan más de 500 brigadistas.

El incendio forestal de Chubut volvió a intensificarse en el Parque Nacional Los Alerces , donde las autoridades confirmaron la reactivación de al menos tres focos como consecuencia de los fuertes vientos y las altas temperaturas. El fuego ya afectó más de 35.000 hectáreas y mantiene en alerta a brigadistas, pobladores y organismos provinciales y nacionales.

Las llamas se reavivaron en el sector de Puerto Café , dentro del Parque Nacional Los Alerces , tras más de un mes y medio de combate ininterrumpido contra el incendio. Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) explicaron que los nuevos focos son distintos a los que permanecían activos la semana pasada, aunque el impacto acumulado ya es significativo sobre bosques nativos, matorrales y plantaciones.

En el operativo trabajan cerca de 500 personas entre brigadistas, bomberos y equipos de apoyo especializados, con tareas coordinadas por los comités de emergencia. El despliegue incluye además helicópteros hidrantes y un avión que sobrevuela la zona para monitorear el avance del fuego y ajustar las estrategias de contención.

Más de 500 brigadistas y bomberos combaten el fuego con apoyo aéreo en zonas de difícil acceso.

Ante el avance del incendio, Vialidad provincial dispuso el corte total de la Ruta Provincial N°71, en el tramo que une la Ruta Nacional 40 con Cholila. “Está cortada al tránsito para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso, debido al incendio forestal que afecta la zona” , informaron desde el organismo.

Las autoridades solicitaron a la población respetar las indicaciones en el lugar y evitar circular por las zonas afectadas, mientras continúan las tareas de emergencia y prevención.

Clima adverso y pronóstico preocupante

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se espera una temperatura máxima de 21 grados, con probabilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, para el martes se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, lo que complica aún más el escenario.

Hacia el cierre de la semana, jueves y viernes, rige una alerta por aumento de temperaturas, con máximas previstas de entre 31 y 32 grados, condiciones que podrían favorecer nuevos focos.

Incendio Chubut Más de 35.000 hectáreas ya fueron afectadas por el incendio forestal en la región cordillerana. @ansentipensante

“Está muy complicado. Tenemos el fuego de los dos extremos. Si bien tenemos cubiertas las líneas con varios equipos, estamos muy complicados con la situación porque hay una rotación de viento con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora”, explicó Laura Mirantes, coordinadora del comité contra incendios del Parque Nacional, en diálogo con TN de Noche.

Según detalló la funcionaria, el fuego avanza por zonas de difícil acceso y genera focos secundarios a partir de material encendido que el viento transporta a grandes distancias. “Eso hace que no nos podamos anticipar y que tengamos que trabajar en retroceso”, agregó.

Mirantes también alertó sobre un posible escenario aún más complejo si las condiciones climáticas no mejoran. En caso de que el viento mantenga su dirección, existe preocupación por un eventual avance de las llamas hacia la ciudad de Esquel, lo que mantiene en alerta máxima a las autoridades de Chubut.