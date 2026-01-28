Ricardo Quintela cruzó a Javier Milei por los incendios forestales: "Cumpla el rol para el que lo eligieron"

El gobernador de La Rioja advirtió por la "crisis ambiental que llegó para quedarse". También criticó al Presidente por su recital con Fátima Florez: "Cuando el show ocupa el lugar de la gestión, lo que queda claro son las prioridades".

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , apuntó este miércoles contra Javier Milei por los incendios forestales que azotan a Chubut y aseguró le pidió que "cumpla el rol para el que los argentinos y argentinas lo eligieron", al tiempo que lo criticó por su presentación con Fátima Florez en Mar del Plata. " Cuando el show ocupa el lugar de la gestión, lo que queda claro son las prioridades", lanzó.

En un extenso tuit en sus redes sociales, Quintela cargó las tintas sobre el Presidente y se sumó al scrum de sus colegas patagónicos , que un día antes salieron en conjunto a reclamar que el Congreso aprueba la emergencia ígnea, un pedido que tuvo eco en el peronismo , el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), entre otros sellos.

El gobernador norteño consideró que Argentina atraviesa un momento peligroso: "El de empezar a naturalizar que el Estado no esté, que no llegue, que no cuide. Cuando eso pasa, deja de ser garante y se convierte en espectador".

Afirmó, a la par, que el cambio climático existe y que negarlo "no es únicamente un discurso, sino una forma de no hacerse cargo". "No es una opinión ni una bandera ideológica: es lo que estamos viviendo", disparó.

En esa línea, remarcó que en La Rioja se ve todos los días y ejemplificó: lluvias que no responden a ningún patrón habitual, tormentas concentradas en pocas horas, suelos que no alcanzan a absorber el agua, desbordes, daños, familias afectadas.

Al respecto, Ricardo Quintela sostuvo que se trata de una "crisis ambiental que llegó para quedarse" y puso en valor el rol del Estado provincial, que "da respuestas, asiste, coordina recursos, cuida a su gente".

La Argentina atraviesa un momento peligroso: el de empezar a naturalizar que el Estado no esté, que no llegue, que no cuide. Cuando eso pasa, deja de ser garante y se convierte en espectador.

El cambio climático existe. Negarlo no es únicamente un discurso, sino una forma de no…



El cambio climático existe. Negarlo no es únicamente un discurso, sino una forma de no… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) January 28, 2026

No obstante, aclaró que "esto no se resuelve solo apagando incendios o atendiendo emergencias" sino que hace falta planificación, prevención y políticas públicas sostenidas: "Para eso se necesita un Estado nacional presente".

"Cuando el Estado falla de manera repetida, no estamos frente a un error aislado. Estamos frente a una decisión de gobierno. La ausencia constante ante tragedias previsibles no es desorden ni casualidad: es una decisión", evaluó el gobernador peronista.

Al referirse específicamente a los incendios en la Patagonia, Quintela dijo que "no se queman números: se quema la vida de miles de argentinos" y que, cuando el Estado no llega, o llega tarde, lo que se rompe es algo más profundo: la confianza básica entre la sociedad y quienes gobiernan.

Acto seguido, fustigó a Javier Milei por su espectáculo con Fátima Florez en Mar del Plata. "Mientras eso ocurre, el presidente elige otro escenario. Show, espectáculos, exposición mediática. No es una cuestión de gustos personales. Es un mensaje político. Cuando el show ocupa el lugar de la gestión, lo que queda claro son las prioridades", lanzó.

JAVIER MILEI Y FÁTIMA FLOREZ Fátima Florez y Javier Milei compartieron escenario en Mar del Plata. Presidencia

Por otra parte, el mandatario riojano apuntó que "no alcanza con señalar al gobierno nacional" y amplió sus crítica hacia otros sectores: "El silencio de buena parte de la dirigencia política frente a este proceso también pesa. Callar frente al abandono no es moderación ni prudencia. Es mirar para otro lado".

"Lo mismo sucede cuando se toman decisiones sensibles sobre territorios estratégicos sin debate, sin información clara y sin control público, como ocurre con la intervención del puerto de Ushuaia. No es eficiencia lo que está en juego. Es soberanía. Y cuando eso se decide en silencio, siempre pierden las provincias", evaluó.

Por último, Quintela le exigió al presidente Javier Milei que "cumpla el rol para el que los argentinos y argentinas lo eligieron" y "responda a la acuciante realidad que vive nuestro país, no solo en términos climáticos, sino también en lo social y estructural".