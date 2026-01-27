Incendios en Chubut: más de 500 brigadistas desplegados y una localidad sitiada por las llamas

El fuego rodea la localidad de Cholila, cuyos residentes se mantienen alerta ante una posible evacuación. Producto del incidente que comenzó el 65 de enero, ya destruyeron más de 30.000 hectáreas en la provincia.

Las llamas en la provincia de Chubut no dan paz: este martes, más de 500 brigadistas y una decena de medios aéreos fueron desplegados para combatir el fuego, tanto en territorio provincial como en jurisdicción de Parques Nacionales. La atención esta puesta sobre la localidad de Cholila, que se encuentra rodeada por los dos focos de incendio principales y cuyos habitantes están aprestos para una posible evacuación.

En detalle, la compleja situación ígnea comenzó el pasado 5 de enero , con epicentro en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. Ahora, la potencia de las llamas combinada con los fuertes vientos, las altas temperaturas y la sequía extrema empuja provocaron la reactivación de focos de incendio.

Los incendios forestales mantienen en alerta permanente a las autoridades de Chubut y a la población de la región. En las últimas horas se confirmó, además , la reactivación del foco ígneo en Puerto Patriada , lo que profundizó la preocupación por la cercanía de dos frentes de fuego que podrían confluir en las inmediaciones de Esquel.

La localidad de Cholila enfrenta una situación particularmente delicada: se encuentra en una virtual “pinza”, producto de la convergencia de ambos incendios hacia la zona poblada. Este contexto también genera inquietud en Esquel, una ciudad que supera los 35.000 habitantes y que sigue de cerca la evolución de los focos activos.

“Cholila está sitiada”, advierten los pobladores locales, que se encuentran atentos a las directivas de los organismos que combaten el fuego, a la espera de un operativo de evacuación que consideran inminente. En la actualidad, hay al menos diez medios aéreos asignados al operativo, aunque las ráfagas de viento registradas durante la tarde del domingo impidieron su despliegue.

Según información oficial, los incendios de Puerto Patriada y del Parque Nacional Los Alerces se encontraban separados por aproximadamente 15 kilómetros. Durante la noche, los equipos de emergencia analizaron distintos escenarios ante la posibilidad de que ambos frentes se unan, lo que elevaría de manera significativa el riesgo operativo. En ese marco, se implementaron medidas preventivas, incluyendo cortes temporales y reaperturas controladas de rutas nacionales.

El estado de los incendios en Chubut

La coordinadora del Comité de Emergencia de Chubut, Laura Migrantes, confirmó que el incendio de Puerto Patriada, que se consideraba contenido en un 85%, volvió a activarse por completo y se encuentra fuera de control.

En paralelo, otra población cercana, ubicada sobre el lago Rivadavia y habitada por unas 130 personas, fue evacuada en las últimas horas. Uno de los frentes del incendio logró superar barreras naturales tras atravesar el Cañadón de los Ariscos.

incendios chubut1 Los vientos, el calor y la sequía: factores que incrementan el peligro de las llamas.

Las llamas se desplazan detrás del cordón montañoso del Blanco, con una trayectoria directa hacia el campo de Daher. Este avance es visto como un peligro concreto para la conectividad y el correcto funcionamiento de la Ruta Provincial 71, así como para la seguridad de estancias y parajes de Villa Lago Rivadavia.

El momento de mayor urgencia se registró en el sector de Villa Lago Rivadavia, donde las condiciones meteorológicas agravaron el escenario. Con temperaturas cercanas a los 30 grados y vientos de hasta 50 km/h, el incendio logró sobrepasar las líneas de defensa y se ubicó a pocos metros de las viviendas.

Ante la inminencia del peligro y la intensa concentración de humo, las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas de varias familias para resguardar la integridad de los habitantes. En la zona, brigadistas trabajan contrarreloj para contener focos que se reactivan de manera constante.

Este incendio se suma a otros focos registrados en las últimas semanas en la provincia. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que algunos siniestros habrían sido provocados de manera intencional y que se encuentran en curso investigaciones para identificar a los responsables. Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que la actual temporada de incendios es la peor tragedia ambiental registrada en los "últimos 20 años".