Nación y Mendoza iniciaron el proceso para desprenderse de las acciones de IMPSA

Desde la administración de la provincia precisaron que la deuda de la empresa asciende actualmente a U$S 500 millones y que buscarán "garantizar la continuidad de sus operaciones, que generan más de 700 empleos y alimenta a una extensa red de proveedores pymes y, finalmente, concretar su capitalización".

El gobernador definió a IMPSA con “una empresa que produce muchísimas externalidades sobre el resto de la actividad, no sólo de la metalmecánica, sino de otras actividades económicas de Mendoza".

Cornejo Pazo.jpg

"Es un proveedor de servicios de distintas industrias y puede seguir siéndolo. Este primer paso de capitalización, de estudio definitivo para poder pasar a la venta propiamente dicha, a la capitalización consiguiente, es relevante para nuestra provincia”, graficó.

Al justificar la decisión de que el Estado no tenga más el control sobre el paquete accionario, el mandatario radical dijo: "Creemos que esta empresa, no sólo por razones ideológicas y doctrinarias, tiene que ser privada. No puede ser estatal”.

WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.19.37.jpeg Se trata de la Unidad Generadora 4 (UG4) de la central, la tercera de las seis unidades que IMPSA está desarrollando para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)

Y amplió: “Estamos muy unidos a ese concepto del presidente, al del Gobierno nacional y creo que es la cultura cívica de Mendoza. Paradójicamente esta empresa está fuera de la Ley Bases, y nosotros no tenemos ninguna restricción legal para trabajar en esta dirección de capitalización”.

No obstante, el gobernador mendocino declaró que “tampoco creemos que haya que eliminar las empresas estatales por si, hay que ver en cada caso y hay que ser práctico y concreto”.

La ley Bases, IMPSA y el RIGI

A su turno, Pazo se mostró confiado en la recuperación de IMPSA. “Habiendo salido Ley Bases y habiendo salido el RIGI, muchas inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero pueden hacer que esta compañía se ponga en valor", comentó.

Juan Pazo.jpg

Sobre este aspecto, el funcionario aseguró estar convencido de que "una empresa de nivel técnico y tecnológico de IMPSA volverá a recuperarse cuando esté en manos privadas y en las manos indicadas. Hay grupos interesados por el potencial de los negocios, y desde nuestro lado, lo más importante es, de alguna manera, garantizar la continuidad de la compañía”.

Además de Cornejo y Pazo, en la conferencia de prensa estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados local, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu y el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini.

También el CEO y presidente de IMPSA, Horacio Chighizzola y los directores de IMPSA: Mario Crocce y Julio Totero; Fabián Solís (ASINMET); Dalmiro Barbeito (CECIM); Martín Clement (CEM); Matías Díaz Telli (UIM) y Sergio Martini (FEM).