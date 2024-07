El Gobierno busca desprenderse de la acciones de IMPSA y cedería el control de la firma

Concretamente, no se trataría de una privatización. ya que IMPSA nunca estuvo en su totalidad en manos estatales. Sí representaría, en cambio, el fin del dominio argentino sobre el paquete accionario porque dejaría de poseer la mayoría del paquete accionario.

impsa.jpg

Si bien no formaba parte de la lista de compañías a privatizar incluidas en la ley Bases, la administración libertaria decidió comenzar el proceso de desprendimiento de las acciones de la metalúrgica con la luz verde de la gestión mendocina a cargo de Alfredo Cornejo. La gestión local es dueña del 21,2% del paquete accionario.

El mes pasado, el gobernador Cornejo había nombrado, a través del decreto N° 741, al abogado Bruno Nicolás De Pasquale como representante de las acciones clase C que posee la provincia de Mendoza.

IMPSA, una empresa centenaria

La historia de IMPSA se remonta a 1907, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona fundó sus Talleres Metalúrgicos en Mendoza para la fabricación de piezas de repuestos de material de fundición de hierro, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación.

Actualmente, la empresa tiene divisiones dedicadas a las energías renovables, hydro, energía nuclear, oil & gas, automatización e inteligencia artificial, entre otras.

impsa

En el 2021, durante su presidencia, Alberto Fernández visitó las instalaciones de la compañía en Godoy Cruz y encabezó el anunció de capitalización.

Esa iniciativa valió el desembolso de 20 millones de dólares por parte de los estados nacional y provincial para "recomponer su capital de trabajo, consolidar su operación en Argentina y volver a competir en los mercados internacionales".

De acuerdo a información de la propia empresa, gracias a la capitalización, IMPSA "logró consolidar sus operaciones y avanzar con nuevos proyectos".

"IMPSA se sigue manejando con el equipo profesional de siempre, como una empresa privada. Desde que se capitalizó no se incorporó ni una sola persona que no sea para el área de tecnología o áreas productivas", indicaron. A la vez, aclararon que la firma no recibe fondos de Presupuesto, ni del Estado nacional ni del provincial y que todos los meses paga el sueldo de sus trabajadores con fondos propios.

IMPSA emplea de manera directa a 720 personas (un 35% son ingenieros) y genera contratos con más de 100 pymes nacionales. Exporta el 85% de su producción y lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países, en tanto produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para industria nuclear, entre otros.