Nueve ingenios azucareros están parados en Tucumán por el fracaso de las paritarias

Pasado el mediodía de este lunes, el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol (IPAAT) informó que hoy molían con normalidad solo los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares, del Grupo Los Balcanes; más La Trinidad y Famaillá, que proveen su producción para Coca Cola.

De acuerdo a Roberto Palina, secretario general de la FOTIA, los trabajadores perciben todavía un básico de $320.00 y piden que se lleve a $821.000, "debido a la grave situación económica reinante, que encareció el costo de la vida". "Nuestra negociación es de mayo a mayo y algunos empresarios se ha mostrado poco proclives a acordar", señaló.

La semana pasada medió entre las partes el gobernador Osvaldo Jaldo, que se reunió por separado con Palina y referentes del Centro Azucarero, pero no pudo evitar el paro. Esta mañana, en contacto con la prensa luego de un acto oficial y consultado sobre el paro, sostuvo: "El gobierno ayuda pero este es un tema entre empleadores y empleados del sector privado. He dicho siempre que donde haya un problema, sea público o privado, siempre va a estar el Gobierno de la provincia ayudando y buscando una solución". Entre hoy y mañana Jaldo se reuniría, otra vez, con las partes en conflicto.

Escenario jujeño

En Jujuy, este fin de semana, la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y el cuerpo de delegados se reunió y decidió realizar una asamblea extraordinaria este martes, a las 17, en la sede sindical. Allí se debatirá sobre la aceptación o el rechazo a la última propuesta de mejora salarial que hizo la empresa.

El secretario general del sindicato, Vicente Bande, informó que en la última mesa paritaria recibieron una oferta de incremento que no llega a $828.000, "cifra que, lamentablemente, no alcanza la canasta básica alimentaria, esencial para no caer por debajo de la línea de pobreza". Miguel Guerra, secretario gremial, señaló que el diálogo con la patronal está abierto "pero es crucial no cerrar un acuerdo que esté por debajo de los números que se están negociando en Tucumán, es decir, un básico de $821.000". El último ofrecimiento de la empresa, según el gremio, fue de $660.000. No descartan desde el sindicato una medida de fuerza, de persistir la falta de acuerdo, que ya lleva 45 días.

La firma jujeña, la primera productora nacional de azúcar, con el 17% del total del mercado y que también produce papel y alcohol, espera una molienda de caña superior en un 8%, en relación a la del año pasado. La planta de los Blaquier se encuentra en el municipio de Libertador General San Martín.