Objetivo PASO: Diego Santilli se reunió con Osvaldo Jaldo y recibirá al correntino Juan Pablo Valdés

El jefe de Gabinete inauguró una nueva ronda de diálogos con los gobernadores dialoguistas. Busca apuntalar la suspensión de las primarias en el Congreso.

Diego Santilli inauguró esta semana otra ronda de negociaciones con los gobernadores con el objetivo central de sellar los apoyos para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el marco de la reforma electoral, un pulseada que el oficialismo todavía no logra destrabar y que resulta clave para el 2027.

Tras viajar a Salta con Karina Milei , donde se mostraron con Gustavo Sáenz (Salta) y https://www.ambito.com/ambito-nacional/javier-milei-y-los-gobernadores-paris-foto-sorpresas-el-futuro-las-paso-y-una-ofrenda-paz-n6329402 Raúl Jalil (Catamarca), el jefe de Gabinete abrió las puertas de la Casa Rosada para recibir a una nueva tanda de mandatarios dialoguistas. Este jueves fue el turno de Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que el viernes será el de Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Los careos llegan después de la aventura parisina por el Argentina Week que Javier Milei compartió con 13 jefes provinciales. Por fuera de la veta económica, el desembarco europeo sirvió como un deshielo con miras a avanzar en la suspensión de las PASO y, en segunda instancia, sumar apoyos para el Presupuesto 2027 .

A diferencia del año pasado, el Gobierno se muestra abierto a sellar acuerdos electorales con los caciques y acercarse al objetivo de máxima, que es la reelección de Milei. En ese marco, sostendrán las alianzas con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rolando Figueroa (Neuquén) y Marcelo Orrego (San Juan) son algunos de los apuntados por el mileismo para trabar entendimientos. Como moneda de cambio, La Libertad Avanza (LLA) ofrece no presentar listas en las provincias o jugar con candidatos de baja intensidad.

El tucumano Osvaldo Jaldo es uno de los líderes más cercanos a la Casa Rosada dentro del peronismo. Sin embargo, en las últimas semanas, con las elecciones provinciales confirmadas -serán el 9 de mayo- el dirigente tomó distancia. Su contrincante violeta será Lisandro Catalán, exmano derecha de Guillermo Francos.

Los gobernadores junto a Javier Milei en París.

Santilli también recibió este jueves en la Casa Rosada al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Hablaron sobre seguridad y el lugar que ocupa la ciudad en la provincia de Buenos Aires y el país, según la información oficial del encuentro.

Guiño a dialoguistas

El martes, a pocos días de regresar de Francia, Karina Milei, y Diego Santilli aterrizaron en el Salar del Hombre Muerto, a 4.000 metros de altura.

Allí compartieron con los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil el acto de puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO. Los acompañaron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El motivo formal de la visita fue la inauguración de la planta pero el trasfondo es político, por lo que la jornada combinó la agenda minera con una fuerte presencia de la primera línea del Gobierno, en un momento de diálogo entre las provincias y la administración libertaria por la reforma electoral que se demora en el Senado.

Karina Miley y Diego Santilli en el Salar del Hombre Muerto, a 4.000 metros del altura, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Lo ocurrido este martes continúa lo que pasó en Francia la semana pasada, cuando Sáenz y Jalil integraron la comitiva de trece mandatarios que acompañaron a Milei a la Argentina Week.

Con ese viaje, el Presidente buscó asegurarse apoyos en el Congreso para la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Entre los gobernadores de provincias con peso propio, los ausentes fueron Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.

En la capital francesa el tema de las primarias quedó abierto, según se señaló, con diálogo abierto. El objetivo de la Casa Rosada es que el Senado emita dictamen sobre el proyecto en octubre. Para eso, el Gobierno confía en el respaldo de los mandatarios que posaron junto a Milei en París.