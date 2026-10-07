La visita de Karina Milei dejó al descubierto los cortocircuitos internos en La Libertad Avanza de Salta

La secretaria general de la Presidencia fue recibida en el aeropuerto por un grupo de dirigentes. Alfredo Olmedo y Emilia Orozco, titulares del partido, no participaron de la bienvenida.

Karina Milei fue a Salta y fue recibida en el aeropuerto por militantes y dirigentes de LLA, ante la llamativa ausencia de la conducción formal del partido.

La interna de La Libertad Avanza (LLA en Salta quedó expuesta a cielo abierto por la visita de Karina Milei. Cuando la secretaria general de la Presidencia aterrizó en la capital salteña junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli , la conducción formal del partido no estuvo allí. Ni Alfredo Olmedo, presidente del Consejo Provincial, ni la senadora Emilia Orozco, al frente del Congreso partidario, fueron al aeropuerto . Tampoco aparecieron después en el acto oficial en la Puna, en el Salar del Hombre Muerto.

A la hermana del Presidente la esperaron militantes y un grupo de referentes que buscaron la foto y fue prácticamente el único contacto con la tropa local, ya que la agenda no incluyó un encuentro con la estructura partidaria. Estuvieron, entre otros, el diputado Eduardo Virgili, expresidente de LLA en Salta, el senador provincial Roque Cornejo Avellaneda, el senador Gonzalo Guzmán Coraita, los diputados provinciales Claudio Cancinos, Sergio López y Franco Lastra, y la concejala capitalina Agustina Álvarez Eichele.

Olmedo dejó trascender que se encontraba de viaje en EEUU pero Orozco no dio explicaciones. Se trata de la referente libertaria más confrontativa con Gustavo Sáenz, al que durante la campaña de 2025 llegó a vincular con el narcotráfico, y su distancia con la conducción nacional viene en aumento, se señaló. El objetivo oficial del viaje fue acompañar al gobernador salteño y a su par catamarqueño Raúl Jalil en la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO, en el Salar del Hombre Muerto. De los libertarios que estuvieron en el aeropuerto, solo Guzmán y Cornejo llegaron hasta la Puna, y no figuraron en la comunicación oficial del gobierno provincial.

Olmedo y Orozco encabezan de manera formal el partido. Él preside el Consejo Provincial y ella, el Congreso partidario , y llegaron a esos cargos en una renovación de autoridades que terminó sin votación. Se presentó una sola lista y sus integrantes fueron proclamados el 23 de julio, aunque el comicio estaba previsto para el 1 de octubre. El Juzgado Federal Nº 1 de Salta, con competencia electoral, reconoció después a las nuevas autoridades.

GRAN RECIBIMIENTO EN SALTA!!! Así recibían a Karina Milei, en una jornada que tuvo como eje el desarrollo de nuevas inversiones en litio. Los frutos de las ideas de la libertad llegan a cada rincón del país. VLLC!!! pic.twitter.com/MPsjCMlH8e

Ese proceso fue impugnado por Kevin Ferreyra, afiliado y referente libertario de Orán, que recurrió a la Cámara Nacional Electoral con el patrocinio del abogado Oscar "Pino" Rocha Alfaro y busca que el procedimiento se retrotraiga. La presentación cuestiona la escasa difusión de la convocatoria, que según el letrado se publicó en el Boletín Oficial cuando algunos plazos ya estaban corriendo.

También objeta las trabas para sumar nuevos afiliados y que se habilitara una única mesa, en San Lorenzo Chico, para los afiliados de toda la provincia. Rocha Alfaro aclaró que no habla técnicamente de fraude, pero calificó el proceso como una elección simulada, indicó en una entrevista a un medio local. La Junta Electoral partidaria ya había rechazado esos planteos y defiende la validez de lo actuado. Ferreyra sostuvo además que ni Karina Milei estaba al tanto de la renovación.

La impugnación encontró respaldo dentro del propio bloque oficialista. La diputada nacional Eliana Bruno apoyó la presentación y denunció que dirigentes y militantes que trabajaron desde el inicio del armado fueron relegados o directamente bloqueados, y contó que presentó varias veces su ficha de afiliación sin ser incorporada. Según Rocha Alfaro, tanto Bruno como su par Gabriela Flores integran el bloque de LLA en Diputados sin estar afiliadas al partido.

Por otro lado, la dirigente Alba Quintar -hermana del diputado nacional Manuel Quintar (Jujuy)-, volvió a reclamar una intervención y una reestructuración del espacio. Criticó, en declaraciones públicas, que las autoridades se hayan definido sin competencia y advirtió que el mismo método podría repetirse a la hora de armar las listas. A su juicio, "el sello se maneja como una propiedad privada" y, sin un cambio de conducción el libertarismo salteño corre riesgo de diluirse.

Una sede paralela

El concejal libertario Rodrigo Quinteros inauguró esta semana una nueva sede y una Casa de la Libertad por fuera de la estructura que controlan Olmedo y Orozco, y según explicó, busca que ese espacio responda a la línea de la Casa Rosada y no a los intereses de dos dirigentes. Con ironía, señaló que el local oficial del partido ni siquiera conserva el violeta que identifica a los libertarios. Para el edil, "Salta figura entre los distritos que más problemas le generaron a la estructura nacional de LLA".

Quinteros arriesgó que desde LLA nacional no se intervino el partido por la necesidad de los votos de los legisladores nacionales salteños para aprobar leyes en el Congreso. Ese apoyo legislativo, deslizó, no debería confundirse con el comportamiento político de la conducción local.

El pacto con Gustavo Sáenz como telón de fondo

La interna libertaria se cruza con una negociación de mayor escala porque la visita llegó pocos días después de la Argentina Week en París, en donde Javier Milei se mostró con 13 gobernadores dialoguistas, entre ellos Sáenz y Jalil. La Casa Rosada necesita votos para aprobar el Presupuesto 2027 y para avanzar con la eliminación de las PASO. Karina Milei y Santilli incluso postergaron la reunión de la mesa política prevista para el último martes para viajar al norte. Santilli es hoy uno de los principales interlocutores con los mandatarios provinciales.

Sáenz acompañó desde el inicio iniciativas centrales del oficialismo, como la Ley Bases y el RIGI. Salta aparece además entre las provincias que más fondos discrecionales recibieron durante la gestión libertaria. Los gobernadores, a su vez, quieren recursos y garantías de que los libertarios locales no se interpongan en sus planes de reelección.

La ministra Sandra Pettovello junto al gobernador Gustavo Sáenz.

En ese tablero, Olmedo y Orozco son los dirigentes que más empujaron la idea de competir con candidatos propios contra el gobernador. La sintonía entre la Casa Rosada y Sáenz, que antes habían mostrado Sandra Pettovello en su visita a Salta, como lo informó Ámbito, y el viaje a París, los deja en una posición incómoda.

En la misma línea de gestos hacia los gobernadores dialoguistas, Jalil anunció que el Presidente visitará Catamarca el 29 de octubre para inaugurar obras vinculadas a los proyectos de litio de Río Tinto y Galan, en un mes en el que la provincia prevé habilitar cuatro plantas de carbonato. El catamarqueño, otro de los peronistas que viajaron a París, contó además que allí se reunió con la conducción de Glencore. Según dijo, la empresa anunció una inversión de US$4.000 millones, la mayor en la historia de la provincia.