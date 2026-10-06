Litio y PASO: Karina Milei y Diego Santilli se mostraron en la Puna con los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil

La primera salida al interior del núcleo político de la Casa Rosada, tras la gira por París, tuvo como escenario el Salar del Hombre Muerto. La inauguración de una planta de POSCO funcionó como vidriera para reforzar el vínculo con dos mandatarios dialoguistas. Javier Milei visitará Catamarca antes de fin de mes.

Karina Milei y Diego Santilli en el Salar del Hombre Muerto, a 4.000 metros del altura, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

A pocos días de regresar de Francia, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aterrizaron este martes en el Salar del Hombre Muerto, a 4.000 metros de altura. Allí compartieron con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) el acto de puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO. Los acompañaron el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt , y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández .

El motivo formal de la visita fue la inauguración de la planta pero el trasfondo es político, por lo que la jornada combinó la agenda minera con una fuerte presencia de la primera línea del Gobierno, en un momento de diálogo entre las provincias y la administración libertaria por la reforma electoral que se demora en el Senado.

Lo ocurrido este martes continúa lo que pasó en Francia la semana pasada, cuando Sáenz y Jalil integraron la comitiva de trece mandatarios que acompañaron a Javier Milei a la Argentina Week. Con ese viaje, el Presidente buscó asegurarse apoyos en el Congreso para la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Entre los gobernadores de provincias con peso propio, los ausentes fueron Maximiliano Pullaro , de Santa Fe, y Martín Llaryora , de Córdoba.

En la capital francesa el tema de las primarias quedó abierto, según se señaló, con diálogo abierto. El objetivo de la Casa Rosada es que el Senado emita dictamen sobre el proyecto en octubre . Para eso, el Gobierno confía en el respaldo de los mandatarios que posaron junto a Milei en París.

La visita al salar es el primer movimiento concreto en territorio después de ese compromiso de seguir conversando. Además, Karina Milei, a cargo de la estrategia electoral del oficialismo, viajó en persona junto al ministro coordinador, lo que puso en evidencia la prioridad que le adjudicó el Gobierno a este tema, que obligó a suspender la reunión de la mesa política que estaba prevista en la Casa Rosada.

@KarinaMileiOK , junto a @DiegoSantilli , @NachoDevitt y Fabián Fernández, inauguró la nueva planta de litio de POSCO en el Salar del Hombre Muerto para producir 100.000 toneladas. Más de 5.000 empleos y confianza total en la Argentina de @JMilei . VLLC!!! pic.twitter.com/VThkrMiMIG

El nudo de las primarias

La negociación no es sencilla porque eliminar las PASO requiere la mayoría absoluta del Senado, 37 de los 72 votos, y en el propio oficialismo admiten que esos apoyos no están garantizados. Por eso, entre los gobernadores gana terreno una salida intermedia. Varios prefieren acordar solo la suspensión del mecanismo para la próxima elección, en lugar de la derogación total que impulsa la Casa Rosada. El jujeño Carlos Sadir lo planteó de manera abierta hace dos semanas. Explicó que su posición, conversada con Santilli y con otros gobernadores radicales, es suspender las primarias de 2027 sin eliminarlas.

La mesa política que conducen Karina Milei y Santilli resolvió negociar con las provincias el Presupuesto y la reforma electoral en un mismo paquete. Los proyectos de leyes enviados a la Cámara de Diputados empiezan a discutirse en estos días y los gobernadores llegan con su lista de reclamos por recursos, obras e infraestructura.

La Casa Rosada apuesta a que esa necesidad de fondos funcione como incentivo para destrabar en el Senado una reforma electoral que lleva meses demorada. Ninguna de las dos iniciativas tiene hoy los votos asegurados en la Cámara alta. Por eso el Gobierno decidió no tratarlas por separado.

El vínculo tiene puntos débiles porque varios mandatarios ya vieron cómo fondos comprometidos en negociaciones anteriores nunca les fueron girados. Además, la turbulencia económica de las últimas semanas reduce el margen del Gobierno para ofrecer contraprestaciones.

En el caso de las PASO, la diferencia de fondo sigue sin resolverse porque mientras la Casa Rosada quiere eliminarlas, buena parte de los gobernadores, sobre todo los radicales, acepta como mucho suspenderlas para 2027. Hasta circula una propuesta para volverlas optativas. Detrás de cada postura también hay cálculos electorales locales debido a que algunos mandatarios aspiran a un nuevo mandato y miran cómo el cambio de reglas afectaría sus propios armados.

Este mes Catamarca dará un paso histórico: cuatro grandes proyectos de litio inaugurarán nuevas plantas y ampliaciones productivas en nuestra provincia.



POSCO pondrá en marcha la Planta N° 2 de Sal de Oro; Río Tinto iniciará la nueva planta de Sal de Vida y la expansión de Fénix… pic.twitter.com/2XkXLA9uqD — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 5, 2026

Los números de la planta

En lo productivo, la nueva instalación elaborará carbonato de litio, con una capacidad de 23.000 toneladas anuales destinadas íntegramente a la exportación. Se suma a la planta de hidróxido de litio que la empresa opera en el Parque Industrial de General Güemes, con capacidad para 25.000 toneladas por año.

Durante el acto se firmó un memorándum de entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto. La meta es llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio. La inversión en Sal de Oro supera los US$2.000 millones, y la segunda etapa ingresó este año al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con aprobación del Ministerio de Economía. El esquema de financiamiento incluye un crédito de US$700 millones de BID Invest para la expansión en Salta y Catamarca, anunciado a fines de agosto.

Los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil con autoridades de POSCO, junto a Karina Milei y Diego Santilli.

También estuvieron el embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el titular de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del BID, Sergio Lew. La compañía está en el país desde 2018. Según sus datos, el proyecto generó más de 5.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 600 son directos, y trabaja con más de 270 proveedores locales. Además, sostiene programas de capacitación, becas y asistencia sanitaria en comunidades de la zona, incluidas las originarias.

El salar es una cuenca compartida y la ceremonia se realizó en el área de cooperación entre ambas provincias. Para Jalil, el calendario libertario en su territorio todavía tiene más fechas. Esta misma mañana, el catamarqueño anunció que el Presidente viajará a la provincia el 29 de octubre para inaugurar obras de los proyectos de Río Tinto y Galán. El litio le ofrece así al Gobierno una agenda de cortes de cinta en el norte, cuando la negociación parlamentaria entra en su tramo decisivo.