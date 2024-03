Pacto de Mayo: gobernadores del norte, entre las posiciones críticas y la cautela

Este fin de semana, el riojano Quintela fue taxativo al señalar en una entrevista que "el Pacto de Mayo no existe". Insistió en el descrédito que, a su entender, ya tiene la iniciativa oficial. "Un pacto se acuerda, por lo menos, entre dos partes y se hace conversando, debatiendo, charlando. Este Presidente se la pasa insultándonos y despotricando contra todo lo que no sea lo que lo rodea a él", expresó durante un diálogo en "AM 530 Somos Radio". Consultado sobre qué opina de la gestión de Milei, señaló que "aplica una política de imposición para lograr el sometimiento. Y si no modifica sustancialmente su actitud ante la sociedad y su política para el país en el corto plazo, mucho más cerca de lo que él se imagina vamos a tener una conmoción social muy importante".