Para el intendente de Miramar, en la temporada "hay gente, pero no consumen"

Los destinos turísticos bonaerenses sufrieron durante enero una fuerte caída en el consumo con respecto a otros años. Y el municipio de General Alvarado, que contiene a Miramar , uno de los destinos tradicionales de la Costa Atlántica, no fue la excepción. El jefe comunal local, Sebastián Ianantuony, señaló al respecto: “Todos coinciden en lo mismo. Hay gente, pero no consumen”, sostuvo.

“El tema es cuando vos indagás un poco más y encontrás que esa restricción tiene que ver fundamentalmente con una perspectiva futura de la economía. La gente no está pensando en qué va a gastar toda la plata porque no tiene seguridad de que la vaya a recuperar durante el año. Y eso la lleva a modificar los hábitos de consumo. Y de ahí la contracción, que es algo que no suma porque nosotros buscamos que la gente venga y gaste ya que es lo que te genera empleabilidad”, dijo.