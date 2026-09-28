Tesla desembarca en Argentina: dónde abrirá su primera tienda oficial + Agregar ámbito en









La firma de Elon Musk avanza con su plan comercial en el país y proyecta abrir su primer local en la Ciudad de Buenos Aires. También prepara infraestructura de carga junto a YPF.

Tesla se prepara para su desembarco en el país

El avance de Tesla en la Argentina comienza a tomar forma concreta. La compañía liderada por Elon Musk acelera su estrategia de desembarco comercial y ya tendría definido el punto donde funcionará su primera tienda oficial en el país, en el marco de un plan que incluye ventas directas, infraestructura y desarrollo de red de carga.

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Según trascendió en el sector automotor, el local se instalaría sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez, una de las zonas comerciales más activas del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires.

La apertura, que podría concretarse en los próximos meses, aún no fue confirmada oficialmente por la empresa, aunque distintas señales del mercado refuerzan la idea de que el proyecto ya se encuentra en etapa avanzada de ejecución.

Avance operativo y estructura local El desembarco de Tesla en el país no se limita a la apertura de un punto de venta. La compañía ya comenzó a delinear su estructura operativa en Argentina, con movimientos que incluyen la constitución de una sociedad local y la incorporación de perfiles clave para su funcionamiento.

La apertura, que podría concretarse en los próximos meses, aún no fue confirmada oficialmente por la empresa, aunque distintas señales del mercado refuerzan la idea de que el proyecto ya se encuentra en etapa avanzada de ejecución. Entre las definiciones más relevantes aparece la designación de un responsable para la operación argentina, junto con procesos de selección orientados a cubrir posiciones vinculadas con ventas, logística y servicio técnico. La estrategia replica el modelo global de la marca, que prioriza el vínculo directo con el cliente y reduce la intermediación tradicional del concesionario.

Un modelo distinto de comercialización En el esquema que Tesla prevé para el país, las tiendas físicas funcionan como espacios de experiencia y asesoramiento, mientras que la mayor parte del proceso de compra se realiza de forma digital. Este modelo, ya implementado en otros mercados, busca simplificar la comercialización y estandarizar la experiencia del usuario. En ese marco, la elección de Núñez como ubicación inicial responde a criterios de visibilidad, conectividad y proximidad a corredores urbanos de alto tránsito, donde la marca busca posicionar su presencia inicial. La versión que ubicaba parte de las operaciones en Vicente López había generado interpretaciones en el mercado, aunque no necesariamente implicaba que allí se instalaría el salón comercial definitivo. Infraestructura y red de carga En paralelo al avance comercial, Tesla también trabaja en el desarrollo de infraestructura energética en el país. La compañía firmó un acuerdo con YPF para analizar la instalación de estaciones de carga rápida, en un esquema que contempla una primera etapa de despliegue en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El plan inicial prevé la incorporación de cargadores en 17 estaciones de servicio, con una expansión progresiva hacia otras regiones del país, lo que permitirá acompañar la futura llegada de sus vehículos eléctricos.