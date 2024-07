Patagones: trabajadores ocuparon la Municipalidad y el intendente salió a dar explicaciones ante los manifestantes

Durante su discurso, el funcionario detalló que "hubo un pedido de que salga afuera, y yo no tengo ningún problema en salir una y diez veces a hablar con ustedes".

"Para eso estoy aquí, yo siempre atendí a los trabajadores. Yo sé que ustedes están cruzando un momento difícil, como todos, aún aquellos compañeros que no tienen trabajo", comentó Marino frente a los manifestantes.

El intendente reveló que, ante la acuciante situación local, acudió al gobernador Axel Kicillof. "Fui a ver al gobernador, a plantearle la situación, para que tengamos un reconocimiento extraordinario por ser patagónicos, porque nos toca pagar el 40% de zona", comentó.

Y agregó: "Me dijo 'pero a vos no te va mal'. '¿Por qué?', le pregunté, 'si no, no estaría acá'. 'Porque acá vinieron varios intendentes a pedir para que les paguen sueldo y aguinaldo, y vos en Patagones pagaste sueldos y aguinaldos', me respondió".

Al respecto, Marino explicó que pagó sueldos y aguinaldos, pero dejó de "pagar muchas cosas para que ustedes tengan en su bolsillo el sueldo y el aguinaldo como les corresponden a los trabajadores". "Yo le doy prioridad a los trabajadores, y lo he demostrado con hechos", lanzó.

Ricardo Marino Patagones.jpg Ricardo Marino, intendente de Carmen de Patagones.

En esa tónica, explicó que está "tratando, en seis meses, de mejorarles la situación". "Se los digo en la cara, de frente y con las pruebas: yo sé que no alcanza, pero menos les alcanza a aquellos compañeros que no tienen para comer y no tienen trabajo", amplió.

Posteriormente, el alcalde peronista cargó las tintas sobre el Gobierno nacional por haber "cortado la Coparticipación", lo que significa que "a Patagones no le llega lo que le tiene que llegar para atenderlos a todos ustedes".

"Estoy haciendo lo imposible para poder atenderlos. Sepan entenderme: yo no vengo a hablar de atrás, yo les hablo a la cara a los trabajadores, como hice siempre, compañeros. Me avala esta trayectoria que tengo, yo no me enriquecí ni en el gremio ni en la municipalidad", completó.

Por último, les pidió a los manifestantes que le "den la oportunidad de mejorar el salario de ustedes como lo estoy haciendo. Yo no me voy a esconder, ni tampoco le voy a sacar el cuerpo a estos momentos difíciles que está viviendo Patagones, la Provincia de Buenos Aires y el país".

La respuesta de los manifestantes

Finalizada la alocución del intendente, los trabajadores municipales tomaron la palabra y se refirieron al aumento que la municipalidad decretó luego de no llegar a un entendimiento con los representantes gremiales.

"Usted habla de porcentajes, y eso a nosotros no nos sirve. Los trabajadores, en su mayoría, tienen que dejar más de 12 horas de su vida en su lugar de trabajo, y ni siquiera así, llegan a fin de mes", dijeron los manifestantes, según consignó el portal Patagones a Diario.

Sobre este punto, aseguraron: "Muchos de los que estamos acá no sólo hacemos en ese tiempo, sino que después tenemos que salir afuera para ver qué conseguimos".

"No se crea que nosotros venimos hoy a pelear, porque mi lucha es de hace muchos años. Muchas veces vine acá y muchas veces quemé gomas. Entonces, no diga que estuvimos ocho años dormidos y no reclamamos porque no es cierto", aclararon desde la protesta.

Y concluyeron: "Yo le voy a reclamar a su gobierno, al que estuvo y al que viene si mi sueldo no es justo. Es mi derecho como trabajador".

La escalada ocurrió luego de que, al no alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, el municipio decretara un aumento del 21% a pagarse en tres tramos de 7% en julio, agosto y septiembre.