Por goteo, la propuesta de Axel Kicillof por Aerolíneas Argentinas suma apoyo de gobernadores

En sus dichos, el dirigente de UP subió al tren a otros gobernadores que estén interesados en la propuesta. Sin embargo, en las horas posteriores, la mayoría de los mandatarios no mostró entusiasmo por la jugada del exministro de Economía de Cristina Kirchner.

Por el contrario, Ricardo Quintela, de La Rioja, salió en su defensa. "Celebramos la propuesta del compañero Kicillof de transferir la responsabilidad de nuestra aerolínea de bandera para garantizar que siga siendo una herramienta estratégica al servicio de todas y todos los argentinos", se entusiasmó el riojano en redes sociales.

Celebramos la propuesta del compañero @Kicillofok de transferir la responsabilidad de nuestra aerolínea de bandera para garantizar que siga siendo una herramienta estratégica al servicio de todas y todos los argentinos.



— Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 10, 2024

Con el correr de los días, otros jugadores de la liga celeste fueron haciéndose eco de la movida. Esta semana dio la nota Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien recibió en la provincia a representantes de los gremios aeronáuticos. De la reunión participaron la Asociación de Aeronavegantes, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Melella puso el acento en la importancia de Aerolíneas Argentinas para la Isla y recordó el "rol fundamental que cumplió en momentos críticos, como la pandemia". "Tierra del Fuego, siendo la única provincia insular, no quedó aislada gracias a su labor. Recibimos medicamentos, equipos médicos, insumos y tratamientos. Es, muchas veces, nuestra única conexión rápida con el resto del país”, reflexionó el jefe provincial.

Por otra parte, tildó de "mala experiencia" la privatización a la que la firma fue sometida en el pasado y criticó el cierre de las oficinas de la compañía en Ushuaia, fechado para el 20 de diciembre, aduciendo que la ciudad tiene tiene un gran movimiento turístico, tanto nacional como internacional, y que "cerrar la agencia no es un buen mensaje para el turismo”.

Tras el encuentro, Horacio Calculi, secretario de Salud y Seguridad Laboral de la Confederación Argentina del Transporte y representante de los tripulantes de cabina de Aerolíneas Argentinas, agradeció el respaldo del Mandatario y aseguró que “nos manifestó su acompañamiento al proyecto del Gobernador Axel Kicillof sobre la posibilidad de que las provincias participen en los destinos de nuestra aerolínea de bandera”.

Aunque Melella muestra sintonía con el bloque más beligerante de la liga celeste, su respaldo a la compañía estatal también responde a la dinámica propia de la provincia. Si bien en Ushuaia otras aerolíneas prestan servicio, no ocurre lo mismo en Río Grande, la ciudad más poblada de la isla y su corazón industrial, que depende casi exclusivamente de AA para su conectividad.

Defendemos la conectividad de Tierra del Fuego

Me reuní con representantes de los gremios aeronáuticos para abordar temas clave como el rol fundamental de Aerolíneas Argentinas en nuestra provincia.



— Gustavo Melella (@gustavomelella) December 16, 2024

Otro de los caciques que le envió un guiño a su par bonaerense fue el pampeano Sergio Ziliotto. “Si es necesario trabajar en conjunto, lo haremos. Hasta el momento lo que sabemos es solo por los medios", había manifestado tímidamente Ziliotto la semana pasada, en diálogo con Letra P.

Orbitando esa tríada, el hermético Gildo Insfrán (Formosa) no manifestó posición al respecto, aunque meses atrás se había mostrado con representantes de los gremios aeronáuticos expresándoles su respaldo. El santiagueño Gerardo Zamora, en tanto, tampoco sentó posición y vuela bajo el radar. Misma decisión tomaron los díscolos Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), de buena sintonía con la Casa Rosada.

Rechazo del Gobierno y sus aliados

Pero si la iniciativa bonaerense tenía por objetivo romper las murallas de UP y granjear apoyos transversales, eso no estaría ocurriendo. Al menos públicamente, los gobernadores prefieren despegarse. "No estamos para meternos con eso, son cuestiones del peronismo, no sería prudente meterse", señalaron desde la órbita de un mandatario radical. "Por ahora el tema no está en agenda", sumaron en una provincia del justicialismo díscolo. A la par, en distritos gobernadores por fuerzas locales se desentendían de la cuestión.

En Nación ya patearon la pelota afuera y descartaron la posibilidad de negociar con PBA el futuro de Aerolíneas Argentinas. Apenas conocida la iniciativa bonaerense, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la había tildado de "ridícula y sin sentido". "Una provincia que tiene déficit y se endeuda, ¿va a asumir una empresa que tiene déficit, se endeuda y demanda fondos del Estado? ¿Hacia dónde quiere llevar la deuda del Estado provincial?", dijo el funcionario a Radio Rivadavia.

Kicillof ya empoderó a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para iniciar una mesa de diálogo con la gestión libertaria e intentar destrabar el conflicto, con el objetivo de evitar la privatización de AA.