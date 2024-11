Preocupa a los gobernadores "dialoguistas" que Javier Milei esté dispuesto a gestionar sin Presupuesto 2025

El gran interrogante de estos gobernadores cercanos al Gobierno, se deslizó, es sobre si el Poder Ejecutivo tiene la voluntad para contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, considerando que en diciembre del año pasado el presidente Javier Milei prorrogó el Presupuesto 2023 para el corriente año y facultó al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a adecuar las partidas libremente. La preocupación no es menor porque hace una semana, durante una exposición, el Presidente adelantó que continuará gobernando sin Presupuesto en caso que el Congreso no apruebe el proyecto que envío el Poder Ejecutivo. "No me preocupa que no se apruebe, gobernaré con el de 2023. No es mi problema si el Congreso no lo quiere aprobar", desafió. Unos días antes, en esa misma dirección, Francos señaló algo similar en una entrevista. "El Presidente espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos 'vamos a gobernar de esta forma'", advirtió.