Alcaldes JxC debaten Presupuesto bonaerense y piden cancha para 2023

Juntos por el Cambio marca que en lo que refiere a partidas destinadas a la obra pública o a la construcción de obras de arquitectura hay mucha diferencia entre la inversión que se realiza en un municipio y en otro. Exponen que otro de los grandes ejemplos se da entre Lanús y Quilmes, donde el primer recibirá $84 millones para inversiones mientras que el segundo se hará de 1.200 millones de pesos. “Son distritos que están unidos por una avenida y creemos que en definitiva somos todos bonaerenses y tenemos que pensar el Presupuesto y la provincia integralmente, más allá de los colores de la política”, sostuvo Garro.

En la oposición hay bronca. Los intendentes ya dejaron en claro que se sienten perjudicados y la intención, aseguraron, es bajar ese descontento a la Legislatura, por donde ayer pasó el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, y esta tarde visitará el titular de ARBA, Cristian Girard.

Se sabe, será un debate caliente. Ayer, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se mostró esperanzado con la posibilidad de que el Presupuesto pueda ser tratado durante noviembre. Pero no será tan fácil. Justamente Bianco también formó parte de la reunión que Axel Kicillof mantuvo con los intendentes peronistas de la quinta. Allí también se coló el tema del Presupuesto. “Todos quieren asegurarse el mayor libre accionar posible y no perder obras”, dijeron desde el oficialismo.

Sin embargo, no todo queda ahí. Los movimientos políticos de ambos frentes en relación al Presupuesto 2021 marcan la línea de salida para lo que será un año eleccionario. Con la pandemia en retroceso y la posibilidad concreta de comenzar a maniobrar el rumbo de la Provincia con una agenda más integral, la disputa por la Legislatura es sólo el inicio.

Y es también en ese punto donde la oposición se detendrá en su encuentro platense de hoy. El objetivo es claro: lograr el desdoblamiento de las elecciones 2023. Más allá de lo que arrojó el resultado de los últimos comicios, los intendentes bonaerenses, con el grupo Dorrego a la cabeza, pretenden marcan con tiempo la necesidad de direccionar su fuerza política local a un candidato propio.

La idea es terminar con “el salto de la General Paz” y, de una vez por todas, ungir un candidato con territorio. “La intención es debatir el desdoblamiento electoral para recuperar la identidad de la Provincia. Terminar con los candidatos de Capital Federal. Además, los bonaerenses se merecen que se lleve un debate de candidatos, cosa que no existe y deja en evidencia la carencia de identidad que tiene el voto del candidato a gobernador. La idea es poder terminar de recibir a figuras nacionales cuando ni siquiera nacieron en la Provincia o no tuvieron cargos locales. Salvo (Felipe) Solá, que primero entró como vice, hace mucho que no hay un gobernador bonaerense”, asegura una fuente municipal de Juntos por el Cambio.

En concreto, los intendentes piden cancha para detener todo tipo de movimiento político nacional que tenga implicancia en la provincia. Como el arribo del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. De la reunión de hoy saldrá parte del movimiento político que proyectará la oposición de cara a los próximos meses.