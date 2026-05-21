Mundial 2026: quién es Taha Ali, el exjugador de futsal que se convirtió en la gran sorpresa de Suecia

Este jugador tuvo inicios alejados de las canchas de once, pero fue clave para desarrollar su técnica y ser una de las posibles figuras de la Copa del Mundo.

El exjugador de futsal es una de las figuras de Suecia y disputará la Copa del Mundo.

Muchos sueñan con jugar al fútbol , y varios de esos soñadores disputarán el Mundial 2026 . Una enorme cantidad de jugadores se preparan para esta cita, para la que se formaron desde muy jóvenes con el objetivo de desarrollar sus carreras y ser parte de la competencia más prestigiosa del planeta.

Pero entre los nombres que formarán parte, hay uno que se destaca porque no era lo que buscaba en sus inicios. Taha Ali se destacó en el futsal , desarrolló su técnica y probó suerte en canchas más grandes, lo que lo convierte en una de las mayores atracciones de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sueco es una de las estrellas del Malmö FF y de su combinado nacional.

De ascendencia somalí, este jugador nacido en Estocolmo el 1 de julio de 1998 tendrá su gran estreno ante los ojos del mundo en el Mundial 2026 . Debutó en el Sundbybergs IK en 2017, luego de un largo recorrido en el futsal de su país. Aprovechó un receso para probar suerte y sorprendió a todos, al destacarse pese a que tenía una edad bastante avanzada para el fútbol profesional .

Hasta 2020, alternó ambas disciplinas entre el Hammarby Futsal y sus pasos por el IFK Stocksund y el Sollentuna FK. Pero con la llegada al Örebro SK y una cesión al Västerås SK, apareció la chance de recalar en el Helsingborgs IF. Allí se consolidó como una de las caras de la liga de Suecia y el Malmö FF se quedó con su pase.

En el club donde se formó una leyenda del país como Zlatan Ibrahimovic, Ali consiguió deslumbrar a todos por tener una cualidad que ya no abunda en el fútbol: lo que se conoce popularmente como “moverse en una baldosa”. Más allá de que logró asistir y convertir, algo que de por sí lo hace destacar, son esos movimientos poco frecuentes en un deporte cada vez más físico.

Eso le valió la convocatoria a la selección mayor, lo ayudó a proyectarse más y lo convirtió en una pieza clave en la clasificación obtenida por Suecia en el repechaje europeo, de la mano del agónico gol de Viktor Gyokeres ante Polonia. En medio de las críticas por varias ausencias de peso, que Ali pueda ser parte del Mundial 2026 es uno de los pocos aciertos que le reconocen al entrenador tras la histórica gesta de volver a una Copa del Mundo.

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Los convocados al Mundial 2026 y las críticas al DT

Graham Potter llegó a Suecia para devolverla a la máxima cita del fútbol de selecciones y lo consiguió tras dejar en el camino a Polonia en las últimas jugadas del partido. Todo parecía marchar relativamente bien, pero al momento de dar la nómina, llovieron las críticas hacia el inglés.

Hugo Larsson fue la primera ausencia que percibió el público, algo llamativo porque la joyita de 21 años que juega en el Eintracht Frankfurt llegaba en un gran momento. Sus 25 partidos en la Bundesliga y sus 12 participaciones durante el proceso para clasificar al Mundial 2026 no bastaron para estar entre los nombres que representarán al país en Estados Unidos, México y Canadá.

Y si eso trajo problemas, la siguiente decisión de Potter generó más ruido: Roony Bardghji, que se consagró campeón de LaLiga con el Barcelona, tampoco estará presente. En este caso, el atacante no quedó conforme con la elección del británico y salió con los tapones de punta en su cuenta de Instagram: “Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo”, fue el mensaje elegido, que no cayó para nada bien en el cuerpo técnico.

Pese a las críticas, Potter explicó que “es una decisión increíblemente difícil” y que no es algo “que se tome a la ligera”. El entrenador con pasado en el Chelsea remarcó que “sé lo duro que es dejar jugadores afuera”, pero que cada decisión tomada es por el bien de Suecia tras volver a la competencia.

Lista Suecia La nómina de Suecia, que contará con Isak y Gyökeres como máximos referentes de un plantel con bastante talento. Federación de fútbol de Suecia

El fixture de Suecia para la Copa del Mundo

Los suecos integrarán el Grupo F, en el que la tendrán bastante complicada. Los candidatos a quedarse con los primeros lugares son Países Bajos y Japón, mientras que Túnez se presenta como el equipo más débil, aunque no por eso debe ser subestimado.