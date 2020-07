Rodríguez: "La producción del campo muestra buenos indicadores pese a la recesión mundial"

Javier Rodríguez: En el sector agropecuario la demanda se sostuvo tanto en relación a los mercados internacionales como al mercado interno. Y en ese sentido la producción demostró buenos indicadores en un contexto de recesión mundial. Por supuesto que la Argentina no es una excepción, pero en función de la demanda y la posibilidad de seguir produciendo esa crisis no es tal.

P.: ¿Con qué situación se encontraron cuando asumieron?

J.R.: Con un Ministerio cerrado y paralizado, al que se le cambió de Agroindustria a Desarrollo Agrario en respuesta a la idea de tener un ministerio activo de cara a todas las producciones agropecuarias y todos los productores.

P.: ¿A qué se refiere con cerrado?

J.R.: A que no tenía programas, ni líneas propias. En estos meses nos dedicamos a delinear los programas e implementarlos. Antes de la pandemia habíamos hecho un diagnóstico claro donde veíamos que los pequeños productores y la agricultura familiar estaban con problemas, que las producciones de los tamberos y de los frutales estaban en situación gravosa. En consecuencia, empezamos a crear medidas de cara a estos sectores más en crisis. Con Arriba Pymes buscamos sostener a las pymes agropecuarias y reivindicar su importancia, pero la pandemia impuso otros desafíos

P.: ¿Qué desafíos conlleva la pospandemia?

J.R.: Esta pandemia muestra que el gobierno puso en primer lugar a las personas. Y en la comparativa con los términos sectoriales muchas veces decimos que en primer lugar están los productores. Estamos enfocados de manera clara en cómo fortalecer la producción y el empleo. Por eso, cuando pensamos en pospandemia, pensamos en desafíos de producción y trabajo. Que son enormes. Pero lo importante es que las prioridades están puestas en estos ejes: cuidar las personas, la producción y el trabajo. Algo completamente distinto a la gestión anterior. Y no es algo abstracto. Este era un ministerio en el que cuando se preguntaban políticas orientadas al sector, no había. Sin las políticas productivas no hay posibilidad de recuperación del empleo y la producción.

P.: ¿Cómo vienen funcionando las exportaciones en este contexto?

J.R.: La Argentina está muy bien posicionada. Las exportaciones de los productos agropecuarios están en buenas condiciones. La ganadera se incrementó, mantenemos buenos niveles en el resto y la producción para la siembra fina tiene buenas perspectivas. Pasó también que las exportaciones de miel marcaron un récord este semestre. El vuelco de quitarle la prioridad a lo financiero y dársela a lo productivo se está viendo mejoras en el contexto.

P.: ¿Cómo se trabaja con el empresariado para preparar el ecosistema para cuando se levanten todas las disposiciones que impiden el aumento de precios?

J.R.: Lo importante es la acción conjunta. El Estado es un catalizador de las distintas fuerzas que hay en la sociedad. Lo que vemos es que en general se está muy atento a las condiciones de rentabilidad y entendemos que los empresarios deben tenerla. Desde la política pública tenemos que ser articuladores para impulsar esa fuerza del sector privado y motorizar el crecimiento.

P.: ¿De qué manera impactó el tema Vicentín en la relación con los representantes del sector?

J.R.: Hay una canal de diálogo enorme. Pero desde otros sectores políticos intentaron mostrar otra idea con la intención de acumular políticamente en el sector agropecuario.

P.: ¿La destrucción de silobolsas es un ejemplo?

J.R.: Hay sectores que critican al gobierno desde cualquier lado y cualquier posición. Alcanza con decir A para que digan que no. Pero si hubiéramos dicho que no, dirían A. Y esa es una oposición más que un planteo serio y fundado. Hoy hablamos de la policía rural, pero es algo con lo que veníamos trabajando desde antes de la pandemia. Cuando no eran noticia las silobolsas. Mostramos lo que estábamos haciendo y escuchamos la posición de los referentes sectoriales. Lo que encontramos fue una muy buen recepción. El diagnóstico es que las patrullas rurales están funcionando bien pero pueden funcionar mejor.

P.: La presencia del presidente de la Sociedad Rural en el último acto presidencial causó discusiones internas en el peronismo. ¿Qué opinión le merece?

J.R.: No me llamó la atención el debate interno. Conozco el sector y los representantes. Y entiendo la diferencia de miradas. Ante un gobierno que invita a las distintas entidades y fundamenta la necesidad del diálogo, me parece bien que las entidades acompañen.