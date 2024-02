Provincia cruzó a Nación por la quita de subsidios: "Es una venganza por la caída de la ley ómnibus"

“Esto no se había hablado. La quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley Ómnibus”, subrayó el D´Onofrio y agregó: “Los invito a que reflexionen, esto no se lo están haciendo a un Gobernador, se lo están haciendo a la gente”.

En ese sentido, explicó: “Han cortado lo que podían y lo que no podían por ley. Hay que decirle al ministro Luis Caputo que hay una ley que es el Pacto Fiscal de 2018 que él no puede eliminar por una resolución".

Colectivos Mar del Plata.jpg El anuncio del Gobierno causó hondo malestar en las provincias.

Desde su cartera aclararon que, en el último mes, el gobierno de la Provincia y el Estado nacional giraron $1.000 millones cada uno para cumplir con los subsidios.

"De esa manera, el anuncio realizado por el tándem Milei – Caputo, la Rosada deja de cumplir con la obligación de $1.000 millones que se trasladarían a las empresas que determinan tarifas", puntualizaron.

Tarifas

“Con el anuncio de Economía de Nación, quien pagaba $1.800 para ir de Madariaga a Villa Gesell, va a pagar $5.000. Nos va a suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Por ejemplo, Punta Alta – Bahía Blanca va a ser $2.000 o $3.000 pesos. Afecta a todo el interior”, remarcó el ministro bonaerense.

Así, D´Onofrio profundizó: “El Estado es el árbitro y equilibra, no hay una sola transferencia que no tenga un convenio, una rendición, un programa. El Fondo del Conurbano no lo pueden cortar, es una ley, lo mismo el Fondo Educativo”. “La provincia de Buenos Aires aporta el 44% y recibe el 22%, si no entienden eso es porque están viendo otra cosa”, disparó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

“Estoy muy preocupado por la falta de diálogo. No hay nadie que tenga la visión macro de lo qué es el funcionamiento del Estado”, cerró el Ministro.