La alianza LLA-PRO hizo pie en el fútbol con la presidencia interina de Constantino en San Lorenzo

La sociedad electoral y parlamentaria entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) se trasladó al club San Lorenzo , donde Sergio Constantino , actual funcionario de Jorge Macri y de las gestiones predecesoras, cosechó el respaldo de Sebastián Pareja , diputado nacional libertario y armador bonaerense de Karina Milei , para catapultarse como presidente interino de la institución de Boedo.

En la asamblea celebrada este lunes para darle orden institucional a la acefalía que le dio fin a la presidencia de Marcelo Moretti , Constantino, integrante de la anterior Comisión Directiva, se impuso por 35 votos contra 31 frente a Matías Lammens, legislador porteño y expresidente de San Lorenzo . Así, Constantino estará al frente del club al menos hasta el 30 de mayo, cuando se llevarán a cabo las elecciones para determinar las autoridades que terminarán el mandato de Moretti , que debía finalizar en diciembre de 2027.

Constantino es un histórico dirigente de la segunda línea del PRO porteño. Actualmente es secretario de Hábitat e Integración Social de la Ciudad , aunque viene trabajando en la administración porteña desde tiempos de Horacio Rodríguez Larreta . El lunes dio el batacazo en la asamblea que Moretti intentó voltear judicialmente sin éxito, y para ello logró una curiosidad: que la dupla Manuel Agote – Sebastián Pareja no cosecharan siquiera un voto entre los 78 asambleístas presentes.

Agote-Pareja, referenciados en el Gobierno nacional, trasladaron sus apoyos a Constantino, referenciado en el PRO, para tabicar el retorno de Lammens a la gestión sanlorencista, quien a su vez contaba con el apoyo de Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la AFA. Además, hubo 11 abstenciones y 2 brazos alzados en favor de la propuesta de César Francis, abogado y opositor de las últimas dos gestiones desde su agrupación Volver a San Lorenzo .

Así, la alianza LLA-PRO llegó al fútbol doméstico, aunque en esta ocasión fueron los violetas quienes se tiñeron de amarillo, a diferencia de lo ocurrido en los comicios nacionales, cuando Karina impuso los candidatos del águila. Asimismo, Boedo fue otro escenario de la batalla Karina-Tapia.

La hermana del Presidente no perdona que los audios de la causa ANDIS -que la involucran- hayan sido filtrados en el canal de streaming vinculado a Pablo Toviggino, número 2 de la AFA y cercano al exgobernador santiagueño Gerardo Zamora. Y si bien la carrera de Pareja en San Lorenzo antecede a su función en las Fuerzas del Cielo, actualmente comanda cinco diputados nacionales, una veintena de legisladores bonaerenses y unos 300 consejeros escolares en la Provincia. Un capital que hace ineludible la referencia con los hermanos Milei.

En la interna libertaria el hecho no pasó desapercibido, aunque la lectura es errónea a todas luces. La cuenta tuiteril Traductor Te Ama, asociada al asesor Santiago Caputo, posteó: “Excelentes noticias en el fútbol argentino. Sebastián Miguel Pareja se candidateó para ser presidente transitorio de San Lorenzo y sacó 0 (cero) votos. Volvió a perder elecciones. No lo quieren ni el cuervo ni el águila”. Una continuidad a las tensiones en los armados de las listas, donde los soldados del asesor se quedaron con las manos vacías, a diferencia de los “territoriales” de Pareja.

No obstante, ni Pareja se candidateó para ser presidente (iba segundo de Agote) ni se fue con las manos vacías, ya que logró su principal objetivo: bloquear a Lammens y funcionar como reaseguro de Karina en su pulseada con la AFA. Acaso, la mayor incógnita es cómo podrán convivir en mayo los socios eventuales para no partirse votos en la elección definitiva, cuando decidirán los socios y no los asambleístas.

“El ‘alfil del Gobierno’, el ‘empleado de Pareja’, el que se les para de una reunión cuando ustedes meten a Lammens por la ventana ayer jugó para San Lorenzo. Con códigos”, expresó por su parte Agote en su cuenta de X, en respuesta a una nota periodística en la que ironizaban sobre la ausencia de votos.

En paralelo, Constantino confirmó este martes a Valeria Cartamoglietta y a Marcelo Vázquez como vicepresidentes de la transición. En tanto, Martín Sainz asumirá como nuevo Secretario General. Mientras que Enrique Ronzoni y Cipriano Pommies estarán a cargo de la Tesorería. Por último, Christian Evangelista, líder de la barrabrava y exintegrante de la CD de Moretti, fue designado como Intendente.

Por su parte, Moretti tuvo un revés judicial, ya que rechazó su pedido para que se declarase inválida la reunión de Comisión Directiva en la que se había declarado la acefalía. Con lo cual, se determinó el fin de su mandato tras idas y vueltas institucionales y en tribunales, luego de que se filtrara un video donde presuntamente recibía coimas de parte de la madre de un jugador juvenil.