Reelección indefinida: dudas sobre su aplicación tras visto bueno de Alberto Fernández

“Las reelecciones las da el pueblo. A mí me eligió la gente en cinco oportunidades por más del 70 por ciento de los votos. Y los ensenadenses no son estúpidos”, le dice a Ámbito el intendente de Ensenada, Mario Secco. “Algunos hablan de hacer democracia, ¿pero qué clase de democracia es la que limita? Y yo me voy bien. Con una gestión que quedó en la historia. Pero la gente es la que decide. Por eso, los de los baroncitos del Cornurbano no va más. Quedó viejo. Pasó en Berisso, donde (Jorge) Nedela perdió por malo y no lo reeligieron”.

La voz de Secco, siempre al filo y polémico, refleja lo que muchos otros callan dentro de lo políticamente correcto. Incluso desde la oposición. Y es que las diferencias sobre este tema también suceden puertas adentro tanto en el Frente de Todos como en JxC.

La primera discusión es política. Están aquellos intendentes que se pronuncian de manera negativa ante la reelección indefinida y los que opinan lo mismo pero ponen su ojo en la variable jurídica. Sucede que la ley aprobada en agosto de 2016, que abarca a intendentes, senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares, se aplicó de manera retroactiva computando el mandato de ese momento (de ese momento) como el primero. De esta manera, la primera imposibilidad de ser reelecto podría darse en las elecciones de 2021 y en el caso de los jefes comunales a partir de 2023. “Nadie legisla para atrás. Es una cuestión de interpretación. Si se aprobó en 2016 comienza a aplicarse en 2017”, aseguró un senador que bonaerense que en su momento votó por la negativa.

Es así como mientras algunos intendentes de Juntos por el Cambio como Néstor Grindetti hicieron pública su opinión al asegurar que “es una ley vigente y hay que cumplirla”; otras voces del mismo espacio político se inclinan por la idea de que el primer mandato de los alcaldes comenzó a correr en 2019 por lo que todavía les queda una reelección más. “El guiño de Alberto allana el camino para que la Justicia se expida en línea con eso”, sostiene una fuente de Cambiemos.

“Se hizo mal en sancionar la ley mirando para atrás, pero creo que dos períodos es suficiente. Se cambie o no, yo me voy al concluir mi mandato”, asegura el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. “De todos modos es un tema que deberá resolver la Legislatura. Los intendentes estamos tratando de que se mueran la menor cantidad de vecinos posibles”, agrega.

En la misma línea, Secco retoma para dejar en claro que “no es tiempo de mandar nada a la Legislatura. La prioridad hoy es el hambre del pueblo. Los intendentes estamos en otro canal y no para matar una ley”.

La ley de reelección indefinida fue aprobada en 2016 con el apoyo de Cambiemos y del Frente Renovador. Por lo que habrá que ver qué movimiento generan las declaraciones presidenciales en el ala massista. A su vez, el senado bonaerense cuenta con mayoría de Juntos por el Cambio por lo que en caso de reverse esta ley quedarán expuestas las posturas internas.