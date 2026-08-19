Ricardo Quintela convocó a Martín Llaryora al peronismo nacional: "Que se sume a este proceso de unidad"

El gobernador riojano busca atraer al PJ a mandatarios díscolos. Anticipó que recorrerá provincias con miras a fortalecer un armado nacional. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, otros dos apuntados.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , analizó la actualidad del peronismo con miras a 2027 y le abrió la puerta a su par de Córdoba , Martín Llaryora , para un acercamiento al PJ nacional. "Es importante que Martín se sume a este proceso de unidad" , afirmó el líder norteño.

Quintela es uno de los dirigentes que buscan atraer a distintas figuras díscolas a un armado para competir contra Javier Milei el año próximo. En ese marco, busca seducir a mandamases como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y el propio Llaryora, todos peronistas alejados de la estructura partidaria en el país.

De hecho, ese fue uno de los objetivos que el riojano se trazó luego de la reunión el Hotel Emperador, en la que participaron los jefes provinciales del PJ, incluyendo a Axel Kicillof , además de Sergio Massa, Máximo Kirchner , José Mayans , Gerardo Zamora y Germán Martínez , entre otros.

Ahora, el "Gitano" pidió por su colega mediterráneo. “En términos personales tengo muy buena relación con Llaryora; con Schiaretti más aún todavía, hace mucho tiempo que nos conocemos", comentó a Alfil AM.

En ese línea, aseguró que "no hay que tener miedo de poder juntarse con los compañeros, aún con aquellos con lo que pod a mos estar distantes "

“Por ahí muchas veces no hacemos asco de sentarnos con gente que piensa totalmente distinto, que actúa en contra de los intereses que nosotros representamos, y muchas veces ponemos muchas condiciones para reunirnos con algunos compañeros”, sumó.

A la par, llamó a dejar las diferencias de lado y buscar una síntesis para confluir.

“Eso hay que dejarlo de lado, reunirnos, plantear las cosas que nosotros visualizamos, poner todo sobre la mesa y empezar a buscar síntesis, síntesis de lo que tenemos que representar, que es lo que estamos trabajando ahora”, graficó.

Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. gobernadores norteños y peronistas.

Días atrás, Ricardo Quintela había admitido que recorrería provincias e iría a buscar al catamarqueño Raúl Jalil y a su vecino tucumano Osvaldo Jaldo, ambos cercanos a la Casa Rosada y en cortocircuito con la conducción nacional del PJ, ejercida por el senador Mayans ante la prisión de Cristina Kirchner.

"Voy a ir a varias provincias para hablar con los gobernadores. Después, voy a estar para que me convoquen y ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer", comentó días atrás a Futurock.

Acto seguido, aseguró que en cada provincia "tenemos que recuperar a los compañeros y compañeras que se alejaron del movimiento", al tiempo que aseguró que rechazarán "cualquier modificación que se proponga con respecto a las PASO".

Respecto al escenario rumbo al año próximo, el gobernador norteño señaló que no cree que Milei gane: "Con o sin PASO, Milei pierde. No hay razón alguna para que la mayoría del pueblo argentino vote a este hombre".

Por el momento, el peronismo no definió un candidato de unidad y está lejos de que eso ocurra. Axel Kicillof es un número puesto. De hecho, el cacique bonaerense encabeza una gira nacional, cuya más reciente parada fue Chaco.

El sanjuanino Sergio Uñac también se mueve con aspiraciones presidenciales, patrocinado por el Instituto Patria, como un virtual postulante interno contra Kicillof. El santiagueño Zamora, de consulta permanente para las distintas tribus, es otro de los anotados para la compulsa.