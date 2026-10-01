Se mueve el peronismo: Máximo Kirchner se mostró en San Juan con Sergio Uñac y Juan Manzur se reunió con Sergio Massa

Los principales dirigentes afinan su juego de cara al 2027. Fotos en clave federal y múltiples candidatos sobre el tablero. El impacto en los territorios.

El peronismo pasó a una nueva etapa del modo rosca con miras al 2027 y los movimientos en clave federal se mantienen a la orden del día. Este jueves, Máximo Kirchner se mostró en San Juan con el precandidato presidencial Sergio Uñac, mientras que Sergio Massa viajó a Tucumán , donde se fotografió con el senador Juan Manzur.

La gran apuesta del justicialismo en el horizonte inmediato es abroquelar a todas sus tribus, incluyendo a los díscolos, en torno al rechazo de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que consideran indispensable para ordenarse.

Si bien todavía falta una eternidad para el 2027, lo cierto es que ya hay varios anotados en la carrera. Axel Kicillof es una de las fijas; el tigrense Massa, otro de los que buscan dar la pelea. La situación de Cristina Kirchner, a la espera de un pronunciamiento de la ONU, es la gran incógnita.

En ese marco, Máximo Kirchner desembarcó en territorio sanjuanino, donde participó del encuentro “ Democracia, interior y participación ” junto a Uñac y Celeste Giménez , senadores y diputados nacionales, y dirigentes peronistas.

Desde Cuyo, Kirchner se refirió al proyecto de su autoría que busca cobrarles un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

"Nosotros entendemos, tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por Milei y a las provincias”, dijo.

El paso de Máximo Kirchner por San Juan incluyó una visita a una finca familiar.

En esa línea, aseguró: “Si en algún momento este Gobierno tuvo un buen dato de la economía, no va a tener más. De la Rúa en diciembre de 2001 tenía deflación porque la gente no comía, los precios bajaban en Argentina".

Asimismo, planteó que "esto no quiere decir que uno está defendiendo un proceso inflacionario, lo que digo es que pensemos las cosas que estamos diciendo, y no nos atemos a situaciones que muchas veces tienen que ver con contexto y eventualidades. No hay equilibrio social sin justicia fiscal”.

Por otra parte, señaló que "cuando nosotros decimos justicia fiscal por equilibrio social, quiere decir que nadie va a dejar de ganar, pero muchos van a dejar de perder. Tenemos que lograr que las familias argentinas dejen de tener la calculadora en la cabeza todo el tiempo”.

Además, el legislador criticó el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la ley de Tierras: "Nuestro país necesita realmente tener una Corte Suprema que defienda el interés de los argentinos y argentinas".

"Porque si no -completó- aparte, muchas veces terminamos preocupándonos por el rol del individuo ante el Estado, pero nunca el rol del individuo, las corporaciones y cómo las corporaciones los trata, cómo le establece los precios de su celular, algo que hoy es importante para muchos y muchas ya que permite estudiar y trabajar”.

A su lado lo acompañaba Sergio Uñac, quien viene recorriendo el país con intención de competir como candidato del PJ en 2027. Actualmente, la provincia es gobernada por el excambiemita Marcelo Orrego, quien perdió las elecciones legislativas del 2025 en manos del justicialismo. Por eso, no vería con malos ojos acordar con LLA evitando la dispersión del voto.

Una importante comitiva de legisladores nacionales y dirigentes del peronismo de distintos puntos del país también participaron del encuentro. La convocatoria reunió a Víctor Santa María, Florencia Carignano, Gabriela Estévez, María Elena Velázquez, Carolina Gaillard, Julieta Campo, Paula Penacca, José Glinski, Mario Manrique, Fernando Salino, Fernando Rejal, Florencia López, Carlos Linares, Ana Marks, Juliana Di Tullio, Celeste Giménez, Tato Giles, Sergio Berni, Julia Strada, Jorge Chica, Cristian Andino y Matías Sotomayor, entre otros referentes nacionales y provinciales.

Sergio Massa recibió a Juan Manzur

Casi en paralelo, Sergio Massa recibía en sus oficinas al senador tucumano Juan Manzur, quien ya anticipó su decisión de ser candidato a gobernador, desafiando a su compañero de espacio Osvaldo Jaldo, actual mandatario de esa provincia.

Manzur se reunió días atrás con Cristina Kirchner en San José 1111, despertando críticas de Jaldo, quien lo tildó de "pollerudo". Ahora, reforzó su sintonía con ese sector del peronismo al verse con el tigrense.

En la jornada, los dirigentes conversaron sobre la realidad económica y social de nuestro país y, especialmente, "sobre la difícil situación que atraviesan las economías regionales del interior".

Con @SergioMassa conversamos sobre la realidad económica y social de nuestro país y, especialmente, sobre la difícil situación que atraviesan las economías regionales del interior.



Analizamos el impacto negativo que las políticas económicas nacionales están teniendo sobre la… pic.twitter.com/8TzofNjnSS — Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 1, 2026

"Analizamos el impacto negativo que las políticas económicas nacionales están teniendo sobre la producción, el empleo y las PYMES del interior", sostuvo el legislador en X.

Respecto a la situación de Tucumán, comentó que en cada pueblo y en cada encuentro con las familias "aparece la misma preocupación: el endeudamiento para sostener necesidades básicas y también la paralización de la obra pública".

"Coincidimos en que la Argentina necesita volver a mirar al interior productivo, defender el trabajo argentino y generar condiciones para que quienes producen puedan invertir, crecer y seguir generando empleo", completó.

Cristina Kirchner recibió a Juan Manzur en San José 1111.

Osvaldo Jaldo es uno de los 11 gobernadores que no viajaron a la Argentina Week con Javier Milei. Dentro del pelotón de 13 líderes que si lo hizo, está el catamarqueño Raúl Jalil, también peronista.

Para el tucumano, el lanzamiento de Manzur supone una amenaza, ya que podría dividir el voto PJ ante la amenaza libertaria, que ya tiene a Lisandro Catalán como postulante oficializado.

Hasta el momento, es la única provincia que confirmó el desdoblamiento: irá a las urnas el domingo 9 de mayo.