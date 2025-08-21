Río Negro: establecen piso del 80% de trabajadores locales para la obra pública provincial

Lo aprobó por unanimidad la Legislatura, junto con un proyecto de proveedores autóctonos. También aplica para iniciativas privadas de interés para la provincia.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves por unanimidad la ley que establece que al menos el 80% de la mano de obra contratada para proyectos públicos y privados de interés provincial debe ser local. "A partir de ahora, no se pone un caño en Río Negro sin contratar a un rionegrino", celebró el gobernador Alberto Weretilneck .

En paralelo, todos los legisladores también votaron favorablemente la ley de Proveedores Locales, que crea un régimen de desarrollo de proveedores de bienes, servicios y obras, vinculado a proyectos hidrocarburíferos, mineros, energéticos y de otras fuentes estratégicas. Ambas normas buscan “fortalecer la mano de obra y los proveedores locales en proyectos públicos y estratégicos de la provincia”.

La primera de las leyes reemplaza de manera integral la Ley J Nº 2904 y establece que al menos el 80% de la mano de obra contratada en obras públicas y privadas de interés provincial deberá ser local, definiéndose como tal quienes posean residencia efectiva en Río Negro.

Además, se incorpora un mínimo del 20% de mujeres y disidencias, promoviendo la equidad de género en el empleo.

Entre las medidas principales, la ley crea el Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadoras Desempleados/as, dependiente de la Secretaría de Trabajo y articulado con municipios y sindicatos, para canalizar la oferta laboral local. También establece sanciones progresivas para los incumplimientos, que van desde multas hasta la rescisión de contratos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/1958619283866755482&partner=&hide_thread=false LA DEFENSA DEL TRABAJO RIONEGRINO Y DE NUESTRAS PYMES ¡ES LEY!



No hay desarrollo posible si no es en beneficio de las y los rionegrinos. Por eso impulsamos y logramos que la @LegislaturaRN apruebe por unanimidad dos leyes históricas que garantizan trabajo local y fortalecen a… pic.twitter.com/d7QVc5F4av — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) August 21, 2025

Al respecto, el gobernador Alberto Weretilneck celebró las medidas en las redes sociales. "La defensa del trabajo rionegrino y de nuestras pymes ¡es ley! No hay desarrollo posible si no es en beneficio de las y los rionegrinos", dijo.

Por eso, agregó, impulsaron y lograron que la Legislatura apruebe por unanimidad dos leyes históricas que garantizan trabajo local y fortalecen a nuestras pymes y proveedores.

"A partir de ahora, no se pone un caño en Río Negro sin contratar a un rionegrino. La nueva Ley de Mano de Obra Local asegura que al menos el 80% de quienes trabajen en proyectos públicos y privados de interés provincial sean de nuestra provincia", completó.

Respecto a la ley de proveedores locales, afirmó: "Consolidamos un modelo de crecimiento donde se fomenta la participación de pymes rionegrinas en proyectos hidrocarburíferos, mineros, energéticos e infraestructura estratégica".

El debate legislativo

Durante la discusión, el legislador Lucas Pica destacó que la norma asegura que “cada inversión con participación estatal genere un impacto directo en las comunidades locales” y contempla excepciones limitadas para perfiles técnicos no disponibles en el registro, promoviendo programas de capacitación.

Maricel Cévoli, destacó la incorporación en el proyecto de un artículo para que dentro del 80% establecido para mano de obra local haya un mínimo del 20% destinado a mujeres y disidencias.

“En un trabajo conjunto con el área de Género de la UOCRA, logramos establecer que en la ley se garantice la contratación de mujeres y disidencias en tareas de construcción y no solo administrativas o de maestranza”, explicó.

Facundo López Facundo López, legislador y candidato a senador por el oficialismo de Río Negro.

La legisladora subrayó: “No nos olvidemos que es tal la precarización de la pobreza que de cada 10 mujeres que nacen hay siete que quedan en una situación vulnerable en la que no pueden elegir quién ser, qué hacer o hacia dónde ir y a veces hasta pierden la vida. Visibilizar y poner en valor es un gran paso.”

Ley de Desarrollo de Proveedores Locales para Proyectos Estratégicos

En paralelo, se sancionó una ley que fomenta la participación de proveedores locales en proyectos hidrocarburíferos, mineros, energéticos e infraestructura estratégica. Su objetivo es que las inversiones de gran envergadura generen un impacto directo en la economía rionegrina.

El régimen incluye programas de capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento para pymes, y será aplicado por el Ministerio de Producción y Agroindustria, que coordinará el Registro Provincial de Proveedores Locales junto con cámaras empresariales, municipios y entidades intermedias.

La legisladora Soraya Yaguar subrayó que “Río Negro se encuentra en un momento clave de crecimiento, desarrollo e integración económica, impulsado por la explotación de sus recursos energéticos”, y destacó que estas leyes buscan consolidar un desarrollo económico sostenible que impacte directamente en las comunidades locales.