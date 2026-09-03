Dave Bautista mostró su impactante cambio físico para interpretar a Kratos en la serie "God of War" de Prime Video + Agregar ámbito en









El actor compartió un vídeo en sus redes sociales en el que reveló que lleva tres semanas con su rutina de entrenamiento con pesas, y que aún le quedan dos meses más.

El actor de 57 años interpretará al popular personaje de la saga de videojuegos.

Dave Bautista volvió al gimnasio y mostró su impactante cambio físico para interpretar al héroe griego Kratos en la próxima serie que adapta el videojuego God of War para Prime Video.

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El actor compartió un vídeo en el que se le ve flexionando los músculos en el gimnasio y reveló que lleva tres semanas con su rutina de entrenamiento con pesas, y que aún le quedan dos meses más.

“Tercera semana de entrenamiento con pesas. Dos meses más para llegar a donde necesito estar. ¡Como andar en bicicleta!”, escribió mientras lanzaba un rugido muy al estilo Kratos a la cámara, con música de fondo.

View this post on Instagram Bautista fue confirmado oficialmente para interpretar a Kratos el 20 de agosto, tomando el relevo de Ryan Hurst después de que el actor original sufriera una lesión en el set y Prime Video buscara a otro actor para el papel. Hurst se desgarró el bíceps en el set y necesitó cirugía, lo que habría retrasado la reanudación de la producción hasta 2027. El rodaje comenzó originalmente en Vancouver en febrero, y todas las escenas con Hurst tendrán que volver a grabarse con Bautista. Prime Video encargó dos temporadas de God of War, que se rodarán consecutivamente.

De qué tratará la serie God of War de Prime Video La serie seguirá la historia de los dos últimos juegos de “God of War”, en los que Kratos debe criar a su hijo de diez años, Atreus (interpretado por el joven actor Callum Vinson), mientras lucha contra los dioses del panteón nórdico. Según la sinopsis, “Padre e hijo, Kratos y Atreus, se embarcan en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano”.

Bautista, veterano de la WWE y artista marcial mixto, está acostumbrado a interpretar personajes grandes y musculosos, pero en los últimos años había optado por un cuerpo más fit que musculoso. Protagonizó varias películas de Guardianes de la Galaxia y Avengers como Drax el Destructor, y próximamente aparecerá en Road House 2 y en el reinicio de Highlander.