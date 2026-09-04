Soldados TOAS piden ser reconocidos "explícitamente" como veteranos en los proyectos por Malvinas anunciados por Javier Milei

Se trata de quienes ocuparon posiciones continentales y cumplieron órdenes de guerra en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. "Una nueva etapa de política argentina hacia el Atlántico Sur debe incluir la reparación histórica", dijeron.

Los soldados que defendieron el litoral marítimo durante la guerra de Malvinas respaldaron el discurso de Javier Milei sobre la causa Malvinas pero pidieron que los proyectos girados al Congreso de la Nación incluyan su reconocimiento "explícito" como veteranos de guerra.

A través de una carta abierta dirigida al Presidente, la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982, que nuclea a quienes ocuparon posiciones continentales en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), pidió que se contemple contemple el “reconocimiento pleno, definitivo e integral” de los combatientes que participaron del despliegue militar en el litoral marítimo patagónico durante el conflicto de 1982.

La agrupación señaló que coincide con las principales definiciones expresadas por Milei respecto de la cuestión Malvinas y remarcaron que la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituye una causa “permanente e irrenunciable” de la Argentina.

También respaldaron el planteo presidencial sobre la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el Atlántico Sur, desarrollar infraestructura estratégica en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de defensa frente a lo que calificaron como amenazas sobre los recursos nacionales.

Sin embargo, marcaron una diferencia central con el Gobierno. “Existe una contradicción fundamental que la Patria no puede seguir ignorando”, sostuvieron, y cuestionaron que se plantee una política de defensa y seguridad nacional sin contemplar a quienes participaron del despliegue militar en el territorio continental durante la guerra.

En ese sentido, los veteranos afirmaron que las bases aéreas, los puntos defensivos navales y las unidades terrestres instaladas a lo largo del litoral marítimo patagónico formaron parte del dispositivo operativo del TOAS y cumplieron tareas de “fuego, logística, comando y custodia territorial” frente a la amenaza británica.

Concertación TOAS

“No se puede proclamar una política de Seguridad Nacional, de resguardo del Atlántico Sur y de defensa del litoral marítimo patagónico, desconociendo a los combatientes que integraron el despliegue del T.O.A.S.”, plantearon.

En ese marco, sostuvieron que una nueva etapa de política argentina hacia el Atlántico Sur debe incluir la reparación histórica de quienes participaron del conflicto y vincularon ese reclamo con la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que la recuperación de las Islas Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

A la par, solicitaron que el Gobierno incorpore de manera explícita el reconocimiento de los veteranos del TOAS desplegados en el litoral marítimo patagónico en 1982 dentro de las medidas legislativas e institucionales anunciadas por Milei, entre ellas el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reestructuración del área de Defensa e Inteligencia.

Los excombatientes remarcaron que el pedido no constituye una demanda de privilegios, sino una cuestión de “justicia histórica” vinculada con el rol desempeñado durante el conflicto.

“La soberanía no es un concepto abstracto: la ejercen las personas de carne y hueso que se uniformaron para responder al llamado de la Patria”, señalaron en uno de los pasajes más duros de la carta.

En la misma línea, consideraron que resulta contradictorio buscar recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas y fortalecer el concepto de defensa nacional mientras persiste, según su interpretación, una deuda con los soldados que fueron desplegados en las costas patagónicas bajo órdenes de combate.