Néstor Grindetti confirmó que el oficialismo no se presentará en las elecciones de Independiente

El presidente de la institución de Avellaneda aseguró que ninguno de los integrantes de la actual dirigencia será parte de los comicios que se realizarán a fines de 2026.

Néstor Grindetti , presidente de Independiente , confirmó este viernes que la actual dirigencia no será parte de las próximas elecciones en el “Rojo”, a computarse la primera semana de diciembre de 2026, según los deseos del actual mandamás .

“ Ninguno de la mesa chica se va a presentar en las elecciones . Ni yo, ni Seoane, ni Urrelli, ni Espósito, ni Sartori... pero vamos a entregar un club en condiciones financieras muchísimo mejores de como las que recibimos”, aseguró Grindetti en diálogo con Radio La Red.

En lo que respecta al club, aseguró que la situación económica es preocupante: “ El pasivo va a ser muy similar al que recibimos (34 millones de dólares), pero la diferencia es que ahora el plantel vale mucho más (35 millones de dólares). Bajamos deudas e inhibiciones, pero para tener estos jugadores nos tuvimos que endeudar ”

Desde su asunción en el cargo en 2022, gracias a la renuncia de Fabián Doman y a quien sucedió por ser su vicepresidente en las urnas, Independiente todavía no pudo conseguir títulos. Sin ir más lejos, la última vez que el conjunto de Avellaneda levantó un trofeo fue en 2018 , coronándose en la Suruga Bank.

Asimismo, resaltó que los títulos faltaron, pero que están conformes por como acomodaron el club desde su llegada: “Deportivamente las cosas no nos salieron bien, pero la institución está ordenada porque respetamos lo que ordenamos”, sentenció.

En lo que va del Torneo Clausura, el “Rojo” se encuentra en la séptima posición de la Zona A. Tan solo con un tropezón en el próximo partido, ante Central Córdoba, podrían caer fuera de la zona de octavos de final. Además, en el último partido en el Libertadores de América perdieron 3 a 0 contra Gimnasia de Mendoza y fueron reprobados por la gente.

Ante el cambio de entrenador y los jugadores que se fueron sobre el cierre del periodo de transferencias, Grindetti fue contundente: “El momento de las salidas se da por los tiempos propios del mercado, los jugadores y representantes que también presionan” afirmó.

Torneo Proyección 2023, lo último que ganó Independiente en el fútbol.

Y agregó: “No soslayemos el plantel que queda, tenemos jugadores como Tempone, Palai, Pérez Curci, Millán, que están jugando muy bien en Primera y son un futuro importante. Hay que ser equilibrados con esto... con una mixtura de chicos y experimentados como Rey y Marcone, puede existir ese complemento”.

Por último, el mandamás de los “Diablos Rojos” anticipó que el 29 de septiembre se realizará la asamblea para establecer la fecha de los comicios y manifestó cuando quiere que se lleven a cabo: “Mi deseo es que las elecciones sean en la primera semana de diciembre, el 6”, concluyó Grindetti.