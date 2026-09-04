Jorge Macri avanzó con el nuevo nuncio en la agenda para recibir a León XIV

El jefe de Gobierno porteño mantuvo su primer encuentro con monseñor Michael Wallace Banach. La visita del Pontífice está prevista del 8 al 11 de noviembre y marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas.

Jorge Macri recibió a Michael Wallace Banach en la Nunciatura Apostólica para avanzar en los preparativos de la visita papal.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, pondrá fin a una espera de casi 40 años. Como parte de los preparativos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , recibió este viernes al nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach , quien participa de la segunda misión de avanzada enviada por el Vaticano.

La reunión se realizó en la sede de la Nunciatura Apostólica y fue el primer encuentro entre ambos desde la llegada de Banach al país. Durante la audiencia, analizaron la agenda que cumplirá el Santo Padre, la logística de su estadía y el operativo de seguridad.

El último pontífice que visitó Buenos Aires fue Juan Pablo II , en 1987. Ante la magnitud del acontecimiento, Macri manifestó su intención de mantener un encuentro personal con León XIV y entregarle la Llave de la Ciudad .

“Después de casi 40 años, la Ciudad volverá a recibir a un Papa. Su llegada será un acontecimiento histórico , de una magnitud que pocas veces nos toca vivir, no solo para la comunidad católica sino para todos los argentinos”, expresó el alcalde porteño.

Durante el encuentro también se abordó una agenda común vinculada con el diálogo, la libertad religiosa y la promoción del bien común. Macri destacó la diversidad de la Ciudad y el trabajo social, educativo y comunitario desarrollado por las distintas comunidades de fe.

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos porteña, Pilar Bosca.

León XIV llegará al país en noviembre, casi cuatro décadas después de la última visita de un Papa a Buenos Aires. Vatican Media

Quién es Michael Wallace Banach

Banach asumió como máxima autoridad diplomática de la Santa Sede en la Argentina el pasado 6 de agosto. Había sido designado para el cargo por León XIV el 14 de mayo, luego de que la representación permaneciera vacante desde enero por el traslado de su antecesor, Miroslaw Adamczyk, a Albania.

Nacido en Worcester, Estados Unidos, en 1962, fue ordenado sacerdote en 1988 y es doctor en Derecho Canónico. Se incorporó al servicio diplomático del Vaticano en 1994 y se desempeñó como observador ante organismos de las Naciones Unidas y como nuncio en distintos países de Oceanía, África y Europa.

Antes de su llegada a Buenos Aires estuvo destinado en Hungría. Ahora acompaña las tareas preparatorias para la visita papal y la coordinación entre las autoridades argentinas y la Santa Sede.

Otro funcionario del Vaticano visitará la UCA

La actividad diplomática continuará con la llegada del cardenal George Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. El próximo 11 de septiembre participará de un acto académico en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde disertará en el Auditorio San Agustín.

Koovakad comenzó a trabajar en la Secretaría de Estado del Vaticano en 2020 y un año después el papa Francisco lo nombró responsable de organizar sus viajes apostólicos. Fue creado cardenal en 2024 y designado al frente del Dicasterio en 2025.