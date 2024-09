Tasas municipales: intendentes del conurbano analizan presentación judicial contra la medida de Nación

En la misma línea, el jefe municipal de Tigre, Julio Zamora, colgó en X su opinión, en relación a la decisión que comunicó en la misma red social el Ministro de Economía, Luis Caputo. "La Constitución de 1994 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional. No hay caso... La inflación sigue dando 4... Y no es por los municipios... Es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población. No son los municipios... Es el ajuste contra trabajadores y jubilados", expresó.