Municipios costeros unificarán criterios de cara a la temporada 2021

La videoconferencia, que contó con la participación de los ministros Carlos Bianco, Teresa García, Daniel Gollán y Augusto Costa, sumado a los 14 jefes comunales, apuntó a la posibilidad de que los intendentes establezcan un protocolo unificado para asegurar un criterio general a través de una Mesa de Trabajo.

“Necesitamos analizar los diferentes escenarios para el verano, el objetivo es coordinar la preparación de las actividades de turismo, la cuestión sanitaria y también la seguridad”. Además, propuso “trabajar como un colectivo regional, que permita articular las actividades con la Provincia, teniendo en cuenta las particularidades de los municipios que integran esta zona turística”.

La Provincia busca que no se generen diferencias en los protocolos locales. Al respecto, Gollán manifestó que “tenemos que pensar en una estrategia que, desde el punto de vista económico y social, nos permita desarrollar la mejor temporada posible, dentro de la realidad que tengamos en ese momento. Estamos trabajando en protocolos y proyectando cuáles pueden ser los escenarios posibles”.

A través del encuentro quedó establecido la idea de trabajar como un grupo. Para algunos no es nuevo. El grueso de los intendentes (los que forman parte del Frente de Todos) se vienen reuniendo de manera virtual desde casi el inicio de la pandemia. Y en esos encuentros se había manifestado una preocupación general ante la ola de casos ocurridos en Mar del Plata y la apertura para propietarios no residentes dictada en Pinamar.

Incluso en la reunión de este mediodía algunos intendentes dejaron a la vista su malestar en torno a que la Provincia no le haya exigido al distrito gobernado por Martín Yeza un retroceso en su decisión. El encono tiene dos patas. Por un lado, la suba de casos que también se dio en Pinamar (el domingo hubo 12 contagios en un geriátrico local) y la repercusión que generó en los dueños no residentes que se vieron envalentonados por ingresar a los distritos debido a la postura que tomó el jefe comunal de Juntos por el Cambio y al “fogoneo”, según aseguró uno de los participantes, que se hizo sobre “la presunta toma de propiedades”.

“Abrir deliberadamente los municipios es un error porque estamos en una situación complicada. Bajar de fase en un municipio de la costa de cara a la inauguración nos puede complicar a todos. Hay que tener cuidado y ser medido para llegar bien. Mi mayor esperanza hoy es que haya temporada. Ojalá sea lo antes posible, pero hay que ser prudentes porque una mala nos puede dejar a todos sin nada”, sostuvo en diálogo con Ámbito el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

En la misma línea, el intendente de General Alvarado, Sebastián Iannantuony le manifestó a este medio que “la idea es trabajar en términos de escenarios. No sabemos en qué situación epidemiológica vamos a estar en ese momento. Pero hay que analizar con tiempo y armar un esquema de trazabilidad del turista para poder monitorear su movimiento. Con postas sanitarias. Para que registren su condición y así acceder a los distintos servicios. Lo ideal es que todos tengamos una idea unificada y estar de acuerdo para que no colapse nuestros sistemas sanitarios que no están preparados más que para una población estable”.