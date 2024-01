Tensa calma: provincias recalculan tras la "ofrenda de paz" del Gobierno

La decisión de Javier Milei de resignar el paquete fiscal de la ley ómnibus fue una ofrenda de paz para los gobernadores luego de una semana de alto voltaje. El fuego contra la Casa Rosada no había llegado precisamente desde la oposición dura, como Unión por la Patria (UP), sino desde la liga de Juntos por el Cambio (JxC ), un espacio "dispuesto a colaborar con el rumbo". Esa circunstancia en especial complicó el panorama para el oficialismo, que aceptó la cirugía mayor con miras a evitar un derrota catastrófica en el Congreso.

No alcanzó solo con enviar el texto para la restitución del Impuesto a las Ganancias . Las amenazas tanto del presidente Milei como de su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo , a las provincias pusieron al borde del abismo los endebles acuerdos tejidos en el Parlamento por La Libertad Avanza (LLA). Por eso , la moneda de cambio tenía que ser casi tan potente como el tenor de los agravios. Para una administración que solo habla de economía, resignar los artículos fiscales significa una claudicación de peso. El mensaje, además, no gustará en Washington, donde el FMI observa con atención.

Las conversaciones seguirán hoy, cuando la liga de JxC junto con el cordobés Martín Llaryora se reúnan con el Gobierno para planificar la sesión legislativa del martes. En la previa del cónclave, LLA aceptó introducir nuevas modificaciones. Se eliminará el artículo que establecía la transferencia de activos del FGS de la ANSES al Tesoro, se cambió el artículo de fondos fiduciarios energéticos para no dejar afuera el tema ZONA FRÍA y se suprimen todas las reformas electorales.

"Es un punto de partida al diálogo", consideró el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, en referencia al anuncio de Caputo del viernes pasado. A esta altura, el mandatario patagónico ya participó de distintas estocadas contra las medidas oficiales. Junto al resto de los distritos sureños, por ejemplo, ganó la pulseada pesquera. También agitó los reclamos petroleros para cambiar los artículos energéticos del proyecto. Y se opone, además, a la privatización de YPF.

"No es cierto que hay mala voluntad, que hay posicionamientos antagónicos desde lo ideológico: lo que hay que diferenciar es el respeto a quienes queremos ayudar y acompañar de quienes verdaderamente quieren que al Gobierno le vaya mal", aclaró este domingo en diálogo con Radio Rivadavia. Asimismo, que sus legisladores acompañarán el proyecto en general, pero que en el debate en particular "podría haber algunas discusiones parciales de distintas provincias".

P12 - Torres_opt.jpeg "Nacho" Torres, gobernador de Chubut, celebró que el Gobierno quite el paquete fiscal de la ley ómnibus.

Sin embargo, Torres cargó con los sectores más radicalizados de la gestión libertaria. "Algunos hablan de la batalla cultural, de los hitos comunicaciones de ir hacia una derrota parlamentaria pero sostener la épica de 'la casta no me deja gobernar'", criticó. Esa tesis llegó a calar hondo entre los gobernadores de JxC, que la semana pasada, en medio de los ataques del oficialismo, llegaron a preguntarse si el Gobierno de verdad quería aprobar la ley ómnibus. "Más no podemos hacer", se resignaban con cierto hastío desde sus órbitas.

Por estas horas, entonces, las incógnitas giran en torno a por dónde pasará el ajuste. Vale recordar que los artículos borrados del proyecto incluían la suba de las retenciones al maíz, el trigo y los derivados de la soja. Ese aspecto fue el principal punto de discordia con los mandamases de la región centro, como Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. No obstante, en el campamento amarillo aún subyace el temor de que la amenaza del ministro de recortar las transferencias en caso de que no se aprobara el mega paquete termine haciéndose carne de igual manera.

Lo cierto es que los distritos deberán probar qué espalda tienen para soportar el paso de la motosierra en diversas áreas. No llegan en el mejor estado. En 2023, la Coparticipación Federal sufrió un duro retroceso: cayó 4,4%, impulsada por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias.

Diálogo con Guillermo Francos

"Lo había charlado con Francos y era una de las alternativas. Eso nos va a permitir trabajar juntos para equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias y, de esa manera, que este ajuste que tiene que ver en la República Argentina no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen. Saludamos esta medida y nos comprometemos a trabajar juntos para encontrar la salida para la Argentina", disparó Pullaro luego de reunirse de modo virtual con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en referencia a la decisión de quitar el paquete fiscal.

Francos Pullaro.jpeg Maximiliano Pullaro y Guillermo Francos, durante una reunión a comienzos de enero. Ahora ambos dirigentes compartieron cónclave virtual.

Según pudo averiguar Ámbito, el santafesino planteó ante Francos una serie de propuestas impositivas. Entre ellas, propuso exenciones de IVA a servicios educativos, asociaciones deportivas y de espectáculos deportivos amateurs; libros; y edición y venta de diarios y revistas. También la reducción del impuesto a los combustibles por incorporación al gasoil del biodiesel no gravado y la exención de los inmuebles rurales del Impuesto sobre Bienes Personales, así como la eximición de Ganancias a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas.

A la vez, puso sobre la mesa la posibilidad de cobrar Impuesto al juego y a los autos exportados.

Llaryora, en tanto, practicó una posición autónoma. "Me parece que retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error, estamos con grandes posibilidades de levantar el paquete fiscal. Porque si retirás todo el paquete, te lleva a tomar decisiones de un mayor ajuste. Y el ajuste es a la gente, es menos salud, menos educación, una eximición de un sector productivo que no la va a tener, menos competitividad", consideró el cordobés.

Los argentinos sufren una situación desesperante producto de décadas de malas decisiones de la política. No hay más margen para seguir equivocándonos, la sociedad no… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 26, 2024

A esta altura, la Casa Rosada ya debió recular en varios puntos del proyecto oficial. Lo particular es que, en la mayoría de ellos, aparece un denominador común: los gobernadores. En unidad -ya sea por región o por pertenencia partidaria-, fueron quienes usufructuaron las carencias territoriales y parlamentarias de Milei y, usufructuando ese poder de fuego, impusieron modificaciones en ítems clave.

Ese espíritu victorioso aunque moderado fue el que atravesó la cumbre vía Zoom que los jefes provinciales de JxC animaron este domingo para afinar el lápiz respecto a la sesión del martes en Diputados. El oficialismo espera que, finalmente, sea la jornada en la que el texto obtenga media sanción. "La idea es acompañar. Fue un gesto del Gobierno, ahora la pelota volvió para este lado", señaló una fuente al tanto de las conversaciones sobre el paquete fiscal. En el cónclave, no obstante, quedó en claro que no está dicha la última palabra y que las conversaciones con el Gobierno seguirán.