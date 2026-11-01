Test en Bariloche: Alberto Weretilneck en alianza con el intendente venció a LLA

El gobernador celebró el triunfo de Estamos Haciendo Bariloche, la alianza entre Juntos Somos Río Negro y el PUL, y destacó el respaldo a la gestión de Walter Cortés frente a las fuerzas nacionales.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , celebró el triunfo de Estamos Haciendo Bariloche en las elecciones municipales de este domingo y destacó el respaldo obtenido por la alianza que comparte con el intendente Walter Cortés . El mandatario provincial interpretó el resultado como un reconocimiento al trabajo conjunto entre ambos gobiernos y una señal de apoyo a la gestión local frente a La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo .

“La gente respaldó el rumbo que estamos llevando, y lo dejó muy en claro con su voto”, sintetizó Weretilneck, quien consideró que el resultado representa un reconocimiento a la tarea que viene desarrollando Cortés durante sus casi tres años al frente del Municipio . Además, remarcó que los vecinos acompañaron una propuesta centrada en la continuidad de la gestión y el trabajo territorial .

El gobernador recordó que uno de los principales ejes de la campaña fue avanzar en una nueva Carta Orgánica para otorgarle mayores herramientas al Ejecutivo municipal y mejorar el funcionamiento de la administración local. “Durante toda la campaña se habló de seguir haciendo, de que la Carta Orgánica tenía que darle más herramientas a Walter para seguir cambiando la gestión. Y creo que los vecinos acompañaron claramente esa propuesta”, señaló.

En su análisis del resultado, el mandatario provincial también puso el foco en la disputa política y destacó que la alianza entre Juntos Somos Río Negro y el PUL logró imponerse frente a los principales espacios de alcance nacional.

“Para Juntos Somos Río Negro significa un gran triunfo. Seguramente los referentes de otros partidos a nivel provincial también mirarán este resultado, porque que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos habla claramente de que lo local y lo provincial se imponen sobre lo nacional ”, afirmó.

En paralelo, Weretilneck atribuyó parte del acompañamiento electoral al volumen de obra pública y al trabajo cotidiano realizado entre la Provincia y el Municipio. Sin embargo, aclaró que el respaldo no se explica únicamente por las obras, sino también por la cercanía con los vecinos y la presencia en los barrios.

“La cantidad de obra pública que hicieron el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial en Bariloche es algo que se valora. Pero no es solamente la obra. Es estar todo el día en la calle, escuchar, atender, ponerse en el lugar del otro y respetar al que piensa distinto”, sostuvo.

El gobernador también agradeció el acompañamiento de los barilochenses y planteó que el resultado implica una responsabilidad para profundizar el trabajo de gestión. “Fue un gran respaldo y un gran triunfo para Walter, que nos obliga a seguir trabajando, a ser mejores y a no perder nunca la cercanía con nuestra gente”, expresó.

Por último, insistió en que la victoria no debe modificar las prioridades del oficialismo y cuestionó la idea de construir vínculos con el electorado únicamente durante los períodos de campaña. “Acá no se trata de venir cada dos años a una elección y pensar que, porque uno aparece cada dos años, la gente ya nos va a decir gracias. Hay que estar todos los días, escuchar, acompañar y trabajar para resolver los problemas”, concluyó.