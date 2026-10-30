Declaran a 2027 como el Año del Centenario del nacimiento de Alfonsín

Durante todo el año, la documentación oficial de la administración pública bonaerense deberá llevar una leyenda en homenaje al expresidente, que nació el 12 de marzo de 1927.

La iniciativa, impulsada por el diputado radical Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), fue sancionada en el Senado bonaerense este mes.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.674, que declara a 2027 como “Año del Centenario del nacimiento del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín ” , a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

La iniciativa, impulsada por el diputado radical Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), fue sancionada en el Senado bonaerense este mes y establece que, durante el año próximo, toda la documentación oficial de la Administración Pública provincial deberá llevar la leyenda “2027-Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” .

Además, dispone que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, promueva y coordine actividades, programas, jornadas, seminarios y acciones de difusión para recordar y poner en valor la figura, el pensamiento y el legado democrático del expresidente, nacido el 12 de marzo de 1927 en Chascomús.

La norma también invita a los municipios, las instituciones educativas y culturales y las organizaciones de la sociedad civil a adherir a la conmemoración y a organizar actividades alusivas durante 2027.

“ Recordar a Alfonsín no implica únicamente evocar a un dirigente partidario o a un ex presidente de la Nación, sino reconocer a un líder que encarnó los valores fundamentales de la democracia argentina y que desempeñó un papel decisivo en la reconstrucción institucional del país tras uno de los períodos más oscuros de su historia”, expresó Garciarena en los considerandos del texto.

La norma también invita a los municipios, las instituciones educativas y culturales y las organizaciones de la sociedad civil a adherir a la conmemoración. X

A la vez, puntualizó que Alfonsín nació en Chascomús, en el seno de una familia de fuerte tradición cívica, y desde muy joven abrazó la militancia política en la UCR inspirado en los principios históricos del radicalismo: la defensa de las instituciones republicanas, la ampliación de derechos, la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más justa.

Abogado de profesión, el expresidente desarrolló tempranamente una vocación pública orientada a la defensa del Estado de Derecho. A lo largo de su trayectoria política ocupó distintos cargos institucionales, entre ellos concejal en su ciudad natal, diputado bonaerense y nacional. En ese marco, el legislador aseguró que: “Construyó una carrera marcada por la coherencia entre sus convicciones y su acción política”.

Raúl Alfonsín y su compromiso por los Derechos Humanos

Durante las décadas de 1960 y 1970, Alfonsín se destacó por su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos en un contexto nacional atravesado por la violencia política y la creciente vulneración de las garantías constitucionales.

Garciarena sostuvo que “fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y uno de los dirigentes que, incluso durante la última dictadura cívico-militar, sostuvo una posición clara en defensa de las libertades públicas y del respeto por la dignidad humana”.

Y señaló que, tras siete años de dictadura, al ganar la elección presidencial del 30 de octubre de 1983 Alfonsín impulsó decisiones políticas de enorme trascendencia histórica. “No solo significó el retorno de la democracia, sino también el inicio de una etapa de reconstrucción institucional profundamente necesaria”, destacó.

En tanto, durante el tratamiento en el Senado, la senadora radical Nerina Neumann destacó que “más allá de la pertenencia partidaria” es importante “recordar quién fue el Dr. Raúl Alfonsín”. Y sostuvo que su legado representa “el respeto, el diálogo y el saber que el adversario político no es un enemigo”.