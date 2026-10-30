SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de octubre 2026 - 07:52

La Provincia amplía la licencia por duelo para trabajadores estatales: cuándo aplica

Los trabajadores de los tres poderes del Estado que tengan hijos menores de 18 años o con discapacidad podrán pedir hasta 45 días corridos con goce de haberes si muere el otro progenitor.

PBA extendería la licencia por duelo.

PBA extendería la licencia por duelo.

0221

Qué busca la medida

La iniciativa, impulsada por la diputada Lucía Iañez (Unión por la Patria), recibió sanción definitiva en la Legislatura bonaerense el 6 de octubre.

Informate más
La iniciativa fue impulsada por Luc&iacute;a Ia&ntilde;ez.

La iniciativa fue impulsada por Lucía Iañez.

Según el texto, la licencia deberá solicitarse dentro de los diez días posteriores al fallecimiento. El beneficio alcanza a todo el personal dependiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, sin distinción de género.

La ley sustituye el artículo 1° de la Ley 13.459 y deroga sus artículos 2° y 3°. De acuerdo con lo informado al momento de la sanción, la redacción anterior se refería al “personal masculino” y al fallecimiento de la madre. Con la reforma, la norma pasa a contemplar las distintas conformaciones familiares al hablar de “corresponsable parental”.

Te puede interesar

Otras noticias