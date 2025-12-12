El dueño de Flybondi toma el control de OCA y acelera la pelea por la logística

COC Global Enterprise avanzó sobre la firma postal para integrarla con Flybondi y OCP Tech y proyecta un salto regional apoyado en tecnología, gestión profesional y servicios de última milla.

OCA cuenta con una red nacional de 760 puntos de atención, 29 plantas, más de 100 centros operativos y una flota que supera los 3.500 vehículos.

El mapa logístico argentino sumó un movimiento decisivo: COC Global Enterprise, el fondo que este año desembarcó con fuerza en el país al quedarse con Flybondi, pasó a controlar OCA , la mayor empresa privada de correo. El avance del holding liderado por Leonardo Scatturice consolida una apuesta regional que combina aviación, tecnología y mensajería , con el objetivo explícito de transformar a OCA en la compañía de transporte y logística más grande de América Latina .

El desembarco no es menor. OCA, con más de 60 años de trayectoria , una red nacional de 760 puntos de atención , 29 plantas , más de 100 centros operativos y una flota que supera los 3.500 vehículos , es uno de los jugadores históricos del mercado de envíos y paquetería. La empresa había atravesado un proceso complejo en los últimos años, incluida una quiebra con continuidad en 2017 y un nuevo concurso preventivo en junio, pero mantuvo su operación habitual y un plantel de alrededor de 9.500 empleados .

Con la firma del acuerdo, Scatturice, empresario argentino con operaciones en Estados Unidos, se convierte en el accionista mayoritario , mientras que Claudio Espinoza seguirá como socio y continuará presidiendo el Directorio. La decisión, explican desde el holding, busca fortalecer el management , profesionalizar la conducción y encarar una etapa de modernización tecnológica para llevar los servicios a estándares internacionales .

La operación encaja en una estrategia más amplia. COC Global Enterprise controla Flybondi, que aporta capacidad aérea para carga , y también OCP Tech , dedicada a soluciones IT e ingeniería aplicada en toda la región. La combinación entre transporte, tecnología y última milla apunta a construir una plataforma integral de envíos comerciales , capaz de competir con gigantes como Andreani y el ecosistema logístico de Mercado Libre , que domina buena parte del mercado de e-commerce.

“ Vamos a potenciar la compañía y aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla ”, sostuvo Scatturice. Desde la empresa remarcaron que la idea es acelerar inversiones en tecnología , optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa para posicionar a OCA como un jugador regional.

Desde la conducción actual, Espinoza calificó la operación como “un paso fundamental para la transformación de OCA”, y destacó que se avanzará en infraestructura, calidad de servicio y herramientas de avanzada. La apuesta regional toma fuerza si se considera que COC Global Enterprise opera hoy en 18 países, con 20 oficinas distribuidas en la región y, tras la compra de OCA, un plantel que superará los 12.000 trabajadores.

oca correo.jpg La empresa había atravesado un proceso complejo en los últimos años, incluida una quiebra con continuidad en 2017.

El trasfondo empresario y una historia marcada por crisis

La entrada del fondo estadounidense se da tras décadas de vaivenes. OCA nació en Córdoba en 1957, fue estatizada por el gobierno de Juan Domingo Perón, privatizada años después y llegó a estar bajo la órbita de Alfredo Yabrán en los 90. Tras su muerte, pasó por distintas manos, incluido el Exxel Group, y más tarde quedó vinculada al Grupo RHUO, asociado al sindicalista Hugo Moyano. Los problemas financieros y las deudas con la AFIP derivaron en la quiebra con continuidad en 2017.

Más recientemente, Espinoza, a través de NMBV Group, se había convertido en su principal accionista, combinando la operación postal con otras unidades del sector logístico como Flecha Log y el negocio de distribución del Correo Argentino. Pero la situación financiera volvió a tensarse en 2024 y OCA ingresó nuevamente en concurso preventivo.

El arribo de COC Global Enterprise introduce un perfil distinto: un fondo orientado a empresas de alto potencial en América Latina, con foco en innovación, tecnología y expansión regional. La integración con Flybondi, que ya opera rutas domésticas e internacionales, puede convertirse en un diferencial en un mercado donde la velocidad y la trazabilidad son determinantes.

La compañía aclaró que el acuerdo no afectará el funcionamiento diario ni la prestación de servicios a los clientes y que no habrá cambios en la situación laboral. La continuidad operativa era un punto sensible, dado el tamaño de la plantilla y la presencia federal de la empresa.

El movimiento deja en claro que la competencia en el negocio logístico argentino entra en una fase de reconfiguración acelerada, con nuevos jugadores globales y una demanda creciente impulsada por el comercio electrónico. Para OCA, la entrada de COC Global Enterprise puede significar el mayor intento de relanzamiento en décadas. Para el mercado, es una señal de que la logística, históricamente fragmentada y con problemas estructurales— se mueve hacia modelos integrados, capaces de combinar aviones, camiones, tecnología y capilaridad territorial.

Con esta operación, el holding de Scatturice envía un mensaje nítido: la apuesta por la cadena logística regional está en marcha, y OCA es ahora una pieza central de ese proyecto.