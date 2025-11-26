La estrella de la Premier League que tuvo que vender su medalla de la Champions para evitar la quiebra + Seguir en









Fue titular en el partido definitivo del torneo más importante de Europa, pero debió vender sus premios por su mal presente económico.

Fue parte de una de las finales más importantes de la historia del fútbol. Clive Brunskill/Getty Images

El fútbol es un trabajo que le permite a sus protagonistas ganar el cariño de millones de hinchas y una gran cantidad de dinero. Si eso viene acompañado de grandes éxitos a nivel deportivo, los jugadores suelen acumular importantes fortunas que le permiten vivir muy tranquilos.

Sin embargo, no siempre pueden administrar bien sus patrimonios y muchos terminan por desperdiciar todo lo que lograron dentro del campo de juego. Steve Finnan fue ganador de la UEFA Champions League con el Liverpool, pero su presente económico no es el mejor y dejó a todos sorprendidos por las medidas desesperadas que tomó.

liverpool-v-west-bromwich-albion Finnan Laurence Griffiths/Getty Images El lateral derecho irlandés vive un mal presente económico tras una exitosa carrera en el fútbol europeo. Laurence Griffiths/Getty Images Una gran carrera en el fútbol: quién es Steve Finnan Debutó profesionalmente en Irlanda, más precisamente en el Welling United, donde logró llamar la atención del fútbol inglés. Pasó por Birmingham City, Notts County y Fulham FC antes de llegar en 2003 al Liverpool, el sitio donde conquistaría el Viejo Continente.

Con los Reds ganaría la FA Cup y la Community Shield en 2006, pero su gran alegría fue la UEFA Champions League 2004/05. Si bien el partido no le dejó un buen recuerdo, ya que salió en el segundo tiempo mientras caían 3 a 0 ante el AC Milán en Estambul, los ingleses empataron el partido y tras terminar 3 a 3 se consagraron en una infartante definición por penales.

Dejó Liverpool recién en 2008, tuvo un breve paso por el Espanyol de Barcelona y finalmente se retiró en el Portsmouth FC en 2010. Con su selección jugó la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón 2002. Pero tras todo ese éxito también aparecieron dramas financieros que lo llevaron a declararse en bancarrota.

La batalla legal con su hermano que lo llevó al borde de la ruina Finnan decidió apostar por el negocio inmobiliario y dejó la gestión a su hermano Sean. Pero este no pudo sostener las riendas del negocio y el caso terminó en la justicia en 2016. Recién en 2018 se pudo fijar un acuerdo para que reciba 4.6 millones de euros, suma que el futbolista jamás recibió. Cansado de esa situación, tomó la mala decisión de iniciarle una demanda a sus propios abogados por una suma de casi 7 millones de euros, pese a haberse declarado en bancarrota. Perdió el caso y su situación económica quedó en números rojos, por lo que no tuvo más opción que vender la medalla de campeón de la Champions League por 12 mil libras esterlinas y sus camisetas más preciadas para conseguir algo de dinero.

