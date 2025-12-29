Un índice verde elaborado por investigadores argentinos destaca las oportunidades de desarrollo de las provincias del Norte Grande

La plataforma fue creada por profesionales de la Universidad de San Martín y del Conicet. Se destacó que la riqueza natural es insuficiente "si no hay una sólida capacidad institucional y una coordinación regional eficaz para gestionarlos de manera estratégica".

Las principales oportunidades de desarrollo de las diez provincias que componen el Norte Grande provienen de la economía verde, afirma un estudio elaborado por investigadores de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) que junto al Conicet crearon la plataforma del Inversor Verde . Los especialistas advirtieron, de todos modos, que la abundante dotación de recursos naturales no se traduce automáticamente en bienestar "si no se cuenta con una sólida capacidad institucional y una coordinación regional eficaz para gestionarlos de manera estratégica".

El reporte, al que tuvo acceso Ámbito, tiene como base a 35 indicadores organizados en tres dimensiones: Facilidad, Seguridad y Sostenibilidad. Estos ejes permitieron comparar el desempeño de las diez provincias que integran el Norte Grande, que son Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La presentación del documento se concretó en la Delegación de la Unión Europea en el país y reunió a representantes de los gobiernos provinciales, organismos multilaterales de crédito y entidades empresarias e industriales.

"Hoy el mundo está atravesando una transición que es una ventana de oportunidad para las provincias del Norte Grande, que les permitiría podría poder salir de su situación de retraso relativo y lo que nosotros estamos señalando, en ese contexto de clima de negocios que hay en la región, es cómo mejorarlo y hacerlo de manera articulada", sostuvo el tucumano Luis Karamaneff , de Tafí Viejo, doctor en Ciencia Política de la UNSAM y coordinador de Inversor Verde.

"Nosotros exponemos cuáles son las complementariedades, las fortalezas y los desafíos que tiene cada una de las provincias, pero siempre pensando en el Norte Grande como una región para para promover la llegada de inversiones a las provincias", apuntó. "Por eso me parece muy importante que los gobernadores, que sus ministros, funcionarios y que la sociedad en sí incorpore los criterios de cómo mejorar el clima de negocios, conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus desafíos para trabajar de manera articulada", cerró.

El índice reveló un panorama heterogéneo en el Norte Grande, por lo que "ninguna jurisdicción lidera de manera absoluta en las tres dimensiones, pero cada una combina fortalezas y debilidades que explican su posición" . La Rioja se destaca por su desempeño más equilibrado, con un nivel consistente en facilidad, seguridad y sostenibilidad, aunque sin alcanzar el podio. Corrientes, Chaco y Tucumán muestran un clima favorable para hacer y proteger negocios, aunque las tres presentan rezagos ambientales, más pronunciados en el caso de Chaco.

Jujuy y Salta, por otro lado, exhiben una fuerte tracción verde, impulsada por su potencial en energías renovables y minerales críticos pero enfrentan cuellos de botella en facilidad y seguridad. Catamarca presenta un perfil mixto, con sostenibilidad y facilidad relativamente altas, pero con una seguridad baja.

Misiones se ubica en un rendimiento intermedio, sin extremos marcados; mientras que Formosa y Santiago del Estero muestran buenos indicadores en seguridad, asociados a su mayor previsibilidad, aunque mantienen desempeños bajos en facilidad y sostenibilidad. "Los resultados muestran que el potencial del Norte Grande no radica en la competencia entre provincias, sino en su capacidad para articular fortalezas complementarias y construir, a partir de ellas, una estrategia común que transforme sus asimetrías históricas", puntualizó el documento.

"Además de necesaria en términos ambientales, la transición a una economía verde es una estrategia de desarrollo que genera empleo, reduce la pobreza y mejora la equidad social. Al hacer más fácil, seguro y sostenible su clima de negocios", indicó Luis Karamaneff, ante una consulta de Ámbito.

Sobre la dimensión del Norte Grande, que explica el clima de negocios, la plataforma destaca que conforma una vasta región que combina una notable diversidad geográfica y ambiental, con una superficie equivalente a casi un tercio del territorio nacional y más de nueve millones de habitantes -el 21% de la población del país- y "es la región que enfrenta los mayores desafíos en materia de desarrollo".

"Desde una perspectiva demográfica, continúa siendo una región expulsora de población, reflejo de las dificultades para generar oportunidades sostenibles de empleo e ingresos", acentuó el reporte.

En términos económicos, profundiza el estudio, "mientras que la región pampeana concentra más del 72% de la riqueza, las provincias del norte del país apenas superan el 10%". A esta concentración productiva se suman marcadas diferencias en los niveles de ingreso: la provincia de Tierra del Fuego presenta indicadores semejantes a los de países desarrollados como Canadá o Australia, mientras que Salta y Corrientes registran niveles de desigualdad comparables a los de Guatemala o Malawi.

"Este escenario ha hecho que, de acuerdo con el estudio '10 años de gestión pública intergubernamental en Iberoamérica', Argentina sea el tercer país con mayor desigualdad territorial -es decir desigualdad entre sus jurisdicciones- entre cuarenta y dos países evaluados", subrayó el estudio.

Verde El índice se presentó en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

Los investigadores destacaron que la región es también un territorio estratégico para el desarrollo verde y productivo del país. "Alberga la mayor superficie boscosa y la más amplia diversidad vegetal del país, además de contener el denominado polo de calor sudamericano en su zona central, diversidad productiva y sectores innovadores, que colocan al Norte Grande en una posición privilegiada para aprovechar la ventana de oportunidad que abre la triple transición verde, energética y digital", se expresó.

El Índice del Inversor Verde 2025 está disponible en inversorverde.com, cuenta con el apoyo del programa Impacto Verde de la Unión Europea y es la primera medición comparativa subnacional que evalúa las condiciones para la inversión en las provincias del Norte Grande.